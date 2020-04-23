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"إكرام" مكة توزع 3 آلاف سلة غذائية خلال أزمة كورونا

على أسر المواطنين المحتاجين وطلاب المنح بجامعة أم القرى

وزعت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة المكرمة، حتى الأربعاء، 3464 سلة غذائية، على أسر المواطنين المحتاجين للعون والمساعدة، والأسر الفقيرة والمنقطعة عن العمل وطلاب المنح الوافدين بجامعة أم القرى.

وقال مدير الجمعية، أحمد بن حربي المطرفي، إن السلال تكونت من العناصر الأساسية للغذاء مثل: الأرز والسكر والدقيق والزيت وغير ذلك، إضافة إلى المنظفات ومستلزمات الوقاية الصحية.

وأضاف "المطرفي" أن هذه السلال ساعدت المستفيدين على مواجهة الظروف الحالية وحققت لهم الأمن الغذائي في ظل حظر التجول والانقطاع عن مصادر الرزق.

وأوضح أن الجمعية لديها قوائم بالمستفيدين وفق بحث اجتماعي أعدته، خلال السنوات الماضية للتأكد من احتياج هؤلاء المستفيدين. وكان هؤلاء لهم الأولوية في الاستفادة من مشاريع الجمعية.

ولفت إلى أن الأحياء التي يقطنها المستفيدون أكثر من 26 حيًا، ودعا المحسنين ورجال الأعمال إلى البذل في هذه الظروف القاسية التي تمر بها بلادنا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إكرام" مكة توزع 3 آلاف سلة غذائية خلال أزمة كورونا
سبق

وزعت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة المكرمة، حتى الأربعاء، 3464 سلة غذائية، على أسر المواطنين المحتاجين للعون والمساعدة، والأسر الفقيرة والمنقطعة عن العمل وطلاب المنح الوافدين بجامعة أم القرى.

وقال مدير الجمعية، أحمد بن حربي المطرفي، إن السلال تكونت من العناصر الأساسية للغذاء مثل: الأرز والسكر والدقيق والزيت وغير ذلك، إضافة إلى المنظفات ومستلزمات الوقاية الصحية.

وأضاف "المطرفي" أن هذه السلال ساعدت المستفيدين على مواجهة الظروف الحالية وحققت لهم الأمن الغذائي في ظل حظر التجول والانقطاع عن مصادر الرزق.

وأوضح أن الجمعية لديها قوائم بالمستفيدين وفق بحث اجتماعي أعدته، خلال السنوات الماضية للتأكد من احتياج هؤلاء المستفيدين. وكان هؤلاء لهم الأولوية في الاستفادة من مشاريع الجمعية.

ولفت إلى أن الأحياء التي يقطنها المستفيدون أكثر من 26 حيًا، ودعا المحسنين ورجال الأعمال إلى البذل في هذه الظروف القاسية التي تمر بها بلادنا.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
05:07 PM

"إكرام" مكة توزع 3 آلاف سلة غذائية خلال أزمة كورونا

على أسر المواطنين المحتاجين وطلاب المنح بجامعة أم القرى

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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وزعت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام بمكة المكرمة، حتى الأربعاء، 3464 سلة غذائية، على أسر المواطنين المحتاجين للعون والمساعدة، والأسر الفقيرة والمنقطعة عن العمل وطلاب المنح الوافدين بجامعة أم القرى.

وقال مدير الجمعية، أحمد بن حربي المطرفي، إن السلال تكونت من العناصر الأساسية للغذاء مثل: الأرز والسكر والدقيق والزيت وغير ذلك، إضافة إلى المنظفات ومستلزمات الوقاية الصحية.

وأضاف "المطرفي" أن هذه السلال ساعدت المستفيدين على مواجهة الظروف الحالية وحققت لهم الأمن الغذائي في ظل حظر التجول والانقطاع عن مصادر الرزق.

وأوضح أن الجمعية لديها قوائم بالمستفيدين وفق بحث اجتماعي أعدته، خلال السنوات الماضية للتأكد من احتياج هؤلاء المستفيدين. وكان هؤلاء لهم الأولوية في الاستفادة من مشاريع الجمعية.

ولفت إلى أن الأحياء التي يقطنها المستفيدون أكثر من 26 حيًا، ودعا المحسنين ورجال الأعمال إلى البذل في هذه الظروف القاسية التي تمر بها بلادنا.

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