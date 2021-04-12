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أسعار النفط تتراجع وبرنت عند 62.62 دولارًا للبرميل

هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو 0.7%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، وسط مخاوف من تباطؤ تعافي مستويات الطلب على الخام عالميًّا في ظل زيادة إصابات "كورونا" في بعض المناطق.

وعلى الرغم من أن عمليات التطعيم مستمرة في الولايات المتحدة، وتراجع أعداد الإصابات الجديدة في بعض المناطق في أوروبا مع تشديد إجراءات الإغلاق؛ فإن الهند تسجل إصابات جديدة بمستويات قياسية، كما أن بعض المناطق في آسيا تشهد زيادات كبيرة في عدد المصابين؛ وفقًا لوكالة "رويترز".

وقال رئيس استراتيجيات السوق لدى "أكسي" Axi "ستيفن إينس": إن ذلك الوضع سيواصل التأثير سلبًا على توقعات السفر عالميًّا، بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنحو 0.5% إلى 62.62 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو 0.7% مسجلة 58.93 دولارًا للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط تتراجع وبرنت عند 62.62 دولارًا للبرميل
سبق

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، وسط مخاوف من تباطؤ تعافي مستويات الطلب على الخام عالميًّا في ظل زيادة إصابات "كورونا" في بعض المناطق.

وعلى الرغم من أن عمليات التطعيم مستمرة في الولايات المتحدة، وتراجع أعداد الإصابات الجديدة في بعض المناطق في أوروبا مع تشديد إجراءات الإغلاق؛ فإن الهند تسجل إصابات جديدة بمستويات قياسية، كما أن بعض المناطق في آسيا تشهد زيادات كبيرة في عدد المصابين؛ وفقًا لوكالة "رويترز".

وقال رئيس استراتيجيات السوق لدى "أكسي" Axi "ستيفن إينس": إن ذلك الوضع سيواصل التأثير سلبًا على توقعات السفر عالميًّا، بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنحو 0.5% إلى 62.62 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو 0.7% مسجلة 58.93 دولارًا للبرميل.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
10:04 AM

أسعار النفط تتراجع وبرنت عند 62.62 دولارًا للبرميل

هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو 0.7%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، وسط مخاوف من تباطؤ تعافي مستويات الطلب على الخام عالميًّا في ظل زيادة إصابات "كورونا" في بعض المناطق.

وعلى الرغم من أن عمليات التطعيم مستمرة في الولايات المتحدة، وتراجع أعداد الإصابات الجديدة في بعض المناطق في أوروبا مع تشديد إجراءات الإغلاق؛ فإن الهند تسجل إصابات جديدة بمستويات قياسية، كما أن بعض المناطق في آسيا تشهد زيادات كبيرة في عدد المصابين؛ وفقًا لوكالة "رويترز".

وقال رئيس استراتيجيات السوق لدى "أكسي" Axi "ستيفن إينس": إن ذلك الوضع سيواصل التأثير سلبًا على توقعات السفر عالميًّا، بحسب وكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنحو 0.5% إلى 62.62 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو 0.7% مسجلة 58.93 دولارًا للبرميل.

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