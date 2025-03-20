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"مدني ميسان" ينقذ شخصاً سقط من قمة جبل

وصل إليه رغم وعورة المنطقة  وكثافة الضباب

نجحت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان في إنقاذ شخص سقط من قمة جبل إبراهيم بالقريع.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: بعدما تلقت عمليات 911 البلاغ في الساعة (22:20) من مساء أمس، انطلفت فرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث واتضح أن الحالة عبارة عن سقوط شخص من قمة ‏جبل في منطقة شديدة الوعورة تبعد ٦٠٠ م عن آخر نقطة تصل إليها السيارات.

وأضاف: ترجل رجال الإنقاذ واستطاعوا الوصول إلى الشخص المصاب وكان يرافقه ابنه البالغ من العمر ١٧ عاماً.

وأردف: تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وإنقاذه بواسطة حمله على النقالة واختيار الطريق الأنسب رغم شدة وعورة المنطقة وكثافة الضباب، وذلك مراعاة للحالة الصحية للمصاب قبل تسليمه للهلال الأحمر لنقله لأقرب مستشفى.

الدفاع المدني بمحافظة ميسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني ميسان" ينقذ شخصاً سقط من قمة جبل
سبق

نجحت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان في إنقاذ شخص سقط من قمة جبل إبراهيم بالقريع.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: بعدما تلقت عمليات 911 البلاغ في الساعة (22:20) من مساء أمس، انطلفت فرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث واتضح أن الحالة عبارة عن سقوط شخص من قمة ‏جبل في منطقة شديدة الوعورة تبعد ٦٠٠ م عن آخر نقطة تصل إليها السيارات.

وأضاف: ترجل رجال الإنقاذ واستطاعوا الوصول إلى الشخص المصاب وكان يرافقه ابنه البالغ من العمر ١٧ عاماً.

وأردف: تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وإنقاذه بواسطة حمله على النقالة واختيار الطريق الأنسب رغم شدة وعورة المنطقة وكثافة الضباب، وذلك مراعاة للحالة الصحية للمصاب قبل تسليمه للهلال الأحمر لنقله لأقرب مستشفى.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
03:24 PM

"مدني ميسان" ينقذ شخصاً سقط من قمة جبل

وصل إليه رغم وعورة المنطقة  وكثافة الضباب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نجحت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان في إنقاذ شخص سقط من قمة جبل إبراهيم بالقريع.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني: بعدما تلقت عمليات 911 البلاغ في الساعة (22:20) من مساء أمس، انطلفت فرق الإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث واتضح أن الحالة عبارة عن سقوط شخص من قمة ‏جبل في منطقة شديدة الوعورة تبعد ٦٠٠ م عن آخر نقطة تصل إليها السيارات.

وأضاف: ترجل رجال الإنقاذ واستطاعوا الوصول إلى الشخص المصاب وكان يرافقه ابنه البالغ من العمر ١٧ عاماً.

وأردف: تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب وإنقاذه بواسطة حمله على النقالة واختيار الطريق الأنسب رغم شدة وعورة المنطقة وكثافة الضباب، وذلك مراعاة للحالة الصحية للمصاب قبل تسليمه للهلال الأحمر لنقله لأقرب مستشفى.

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