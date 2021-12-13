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أزمة حادة ورغبة في المساعدة.. محادثات سعودية لإمداد العراق بالكهرباء

استياء متزايد ببغداد.. و"إسماعيل": حوار مع المملكة والربط الخليجي تأمين

كشفت وكالة "فرانس برس" عن محادثات يجريها العراق مع السعودية من أجل شراء الطاقة الكهربائية؛ حيث تواجه العراق في الوقت الراهن أزمة طاقة حادة.

وبحسب الوكالة، يملك العراق احتياطيات هائلة من النفط والغاز، وهو ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، لكنّه يواجه أزمة طاقة حادّة بفعل عقود من الحروب والفساد وتدهور البنى التحتية، ويعاني تقنياً في التيار الكهربائي، الأمر الذي يزيد من الاستياء في البلاد.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل، خلال لقاء مع صحافيين، إن "الحوار مع المملكة العربية السعودية والربط الخليجي داخل ضمن محور تأمين واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية. حتى الآن الموضوع قيد النقاش".

وأضاف: "هناك استجابة وتنسيق عال من الإخوة في مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، وهناك رغبة في مساعدة العراق".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أزمة حادة ورغبة في المساعدة.. محادثات سعودية لإمداد العراق بالكهرباء
سبق

كشفت وكالة "فرانس برس" عن محادثات يجريها العراق مع السعودية من أجل شراء الطاقة الكهربائية؛ حيث تواجه العراق في الوقت الراهن أزمة طاقة حادة.

وبحسب الوكالة، يملك العراق احتياطيات هائلة من النفط والغاز، وهو ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، لكنّه يواجه أزمة طاقة حادّة بفعل عقود من الحروب والفساد وتدهور البنى التحتية، ويعاني تقنياً في التيار الكهربائي، الأمر الذي يزيد من الاستياء في البلاد.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل، خلال لقاء مع صحافيين، إن "الحوار مع المملكة العربية السعودية والربط الخليجي داخل ضمن محور تأمين واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية. حتى الآن الموضوع قيد النقاش".

وأضاف: "هناك استجابة وتنسيق عال من الإخوة في مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، وهناك رغبة في مساعدة العراق".

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
10:17 AM

أزمة حادة ورغبة في المساعدة.. محادثات سعودية لإمداد العراق بالكهرباء

استياء متزايد ببغداد.. و"إسماعيل": حوار مع المملكة والربط الخليجي تأمين

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محمد البقمي - الرياض
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كشفت وكالة "فرانس برس" عن محادثات يجريها العراق مع السعودية من أجل شراء الطاقة الكهربائية؛ حيث تواجه العراق في الوقت الراهن أزمة طاقة حادة.

وبحسب الوكالة، يملك العراق احتياطيات هائلة من النفط والغاز، وهو ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، لكنّه يواجه أزمة طاقة حادّة بفعل عقود من الحروب والفساد وتدهور البنى التحتية، ويعاني تقنياً في التيار الكهربائي، الأمر الذي يزيد من الاستياء في البلاد.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل، خلال لقاء مع صحافيين، إن "الحوار مع المملكة العربية السعودية والربط الخليجي داخل ضمن محور تأمين واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية. حتى الآن الموضوع قيد النقاش".

وأضاف: "هناك استجابة وتنسيق عال من الإخوة في مجلس التعاون الخليجي، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، وهناك رغبة في مساعدة العراق".

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