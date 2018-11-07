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المهنا عضوًا في مجلس إدارة الملاحة الجوية السعودية

يحمل درجة الماجستير في العلوم الاكتوارية والرياضيات المالية من جامعة ميتشيغان

عينت شركة الملاحة الجوية السعودية الرئيس التنفيذي لطيران "ناس" بندر المهنا، عضوًا في مجلس إدارتها اعتبارًا من ١ نوفمبر ٢٠١٨م، ضمن خططها لإعادة تشكيل المجلس ومن أجل رفع الكفاءة التشغيلية.

ويحمل المهنا درجة الماجستير في العلوم الاكتوارية والرياضيات المالية عام 2002م من جامعة ميتشيغان، آن أربور في الولايات المتحدة الأميركية، وحاصل على درجة الماجستير في ‏إدارة الأعمال عام 1998م من الجامعة الأميركية في واشنطن، وبكالوريوس في المحاسبة عام 1993م من جامعة الملك سعود في الرياض ‏بالمملكة العربية السعودية.

ويعد المهنا عضوًا في معهد CFA (المانح لشهادة المحلل المالي المعتمد)، وقد أنهى وبنجاح البرنامج الإداري المتقدم AMP في جامعة هارفرد في العام 2012‏، وتمتد خبرته القيادية والمالية والإدارية على مدار أكثر من عشرين عامًا في قطاعات عدة؛ فالسيد المهنا عضو رئيس في فريق عمل مجموعة ناس للطيران، مسؤولًا فيها عن استراتيجية إعادة الهيكلة والتطوير والتمويل والاستحواذ التي تقدّر بأكثر من ٨ مليارات دولار أمريكي في عام 2006م.

يذكر أن إعادة تشكيل مجلس شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية كانت بموافقة من وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبرئاسة عبدالحكيم التميمي.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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المهنا عضوًا في مجلس إدارة الملاحة الجوية السعودية
سبق

عينت شركة الملاحة الجوية السعودية الرئيس التنفيذي لطيران "ناس" بندر المهنا، عضوًا في مجلس إدارتها اعتبارًا من ١ نوفمبر ٢٠١٨م، ضمن خططها لإعادة تشكيل المجلس ومن أجل رفع الكفاءة التشغيلية.

ويحمل المهنا درجة الماجستير في العلوم الاكتوارية والرياضيات المالية عام 2002م من جامعة ميتشيغان، آن أربور في الولايات المتحدة الأميركية، وحاصل على درجة الماجستير في ‏إدارة الأعمال عام 1998م من الجامعة الأميركية في واشنطن، وبكالوريوس في المحاسبة عام 1993م من جامعة الملك سعود في الرياض ‏بالمملكة العربية السعودية.

ويعد المهنا عضوًا في معهد CFA (المانح لشهادة المحلل المالي المعتمد)، وقد أنهى وبنجاح البرنامج الإداري المتقدم AMP في جامعة هارفرد في العام 2012‏، وتمتد خبرته القيادية والمالية والإدارية على مدار أكثر من عشرين عامًا في قطاعات عدة؛ فالسيد المهنا عضو رئيس في فريق عمل مجموعة ناس للطيران، مسؤولًا فيها عن استراتيجية إعادة الهيكلة والتطوير والتمويل والاستحواذ التي تقدّر بأكثر من ٨ مليارات دولار أمريكي في عام 2006م.

يذكر أن إعادة تشكيل مجلس شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية كانت بموافقة من وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبرئاسة عبدالحكيم التميمي.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
09:09 PM

المهنا عضوًا في مجلس إدارة الملاحة الجوية السعودية

يحمل درجة الماجستير في العلوم الاكتوارية والرياضيات المالية من جامعة ميتشيغان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عينت شركة الملاحة الجوية السعودية الرئيس التنفيذي لطيران "ناس" بندر المهنا، عضوًا في مجلس إدارتها اعتبارًا من ١ نوفمبر ٢٠١٨م، ضمن خططها لإعادة تشكيل المجلس ومن أجل رفع الكفاءة التشغيلية.

ويحمل المهنا درجة الماجستير في العلوم الاكتوارية والرياضيات المالية عام 2002م من جامعة ميتشيغان، آن أربور في الولايات المتحدة الأميركية، وحاصل على درجة الماجستير في ‏إدارة الأعمال عام 1998م من الجامعة الأميركية في واشنطن، وبكالوريوس في المحاسبة عام 1993م من جامعة الملك سعود في الرياض ‏بالمملكة العربية السعودية.

ويعد المهنا عضوًا في معهد CFA (المانح لشهادة المحلل المالي المعتمد)، وقد أنهى وبنجاح البرنامج الإداري المتقدم AMP في جامعة هارفرد في العام 2012‏، وتمتد خبرته القيادية والمالية والإدارية على مدار أكثر من عشرين عامًا في قطاعات عدة؛ فالسيد المهنا عضو رئيس في فريق عمل مجموعة ناس للطيران، مسؤولًا فيها عن استراتيجية إعادة الهيكلة والتطوير والتمويل والاستحواذ التي تقدّر بأكثر من ٨ مليارات دولار أمريكي في عام 2006م.

يذكر أن إعادة تشكيل مجلس شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية كانت بموافقة من وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبرئاسة عبدالحكيم التميمي.

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