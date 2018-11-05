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شاهد.. واجهات "الإسلامية" تحتفي بزيارة خادم الحرمين الشريفين للقصيم

بكلمات العرفان.. وعبارات الترحيب.. وصور الابتهاج

عبَّر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، والقطاعات التابعة له، عن فرحتهم الغامرة وسرورهم البالغ، بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – وفقه الله –، من خلال العديد من صور وطرائق الإعراب عن السعادة والامتنان، عبر لوحات وجداريات تزينت بصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - وفقه الله -، كما نقشت عليها عبارات الترحيب وكلمات العرفان.

وازدان الفرع من خارجه بعبارة "سلمان.. للعزم عنوان" مصحوبة بشعار الوزارة والهوية الرسمية التي اعتمدتها إمارة المنطقة للزيارة، فيما تزين جانباً المبنى من الداخل بــ"مرحباً بالحزم"، و"مرحباً بالعزم" مع الشعار والهوية كذلك.

من جانبه، أعرب المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم الشيخ عبد الله بن محمد المجماج - في كلمة ترحيبية له بهذه المناسبة وضعت في مدخل الفرع وفوقها صورة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده أيدهما الله بنصره وتوفيقه- باسمه وباسم جميع منسوبي الفرع، وقال: "إن هذه الزيارة المباركة صورة من صور الوفاء من قادة هذه البلاد المباركة نحو شعبهم الذي يبادلهم وفاء بوفاء".

ولفت إلى أن هذه الزيارة الكريمة امتداد للطريق الذي انتهجه قادة هذه البلاد منذ توحيدها ولم شتاتها على يد والدهم المغفور له -بإذن الله- الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه وغفر له -، منوها إلى أبعاد عدة لهذه الزيارة الكريمة يأتي في صدارتها تعزيز نهج القيادة الرشيدة في التواصل مع مواطنيها وتكريس سياسة الباب المفتوح، والإشراف المباشر على المنطقة ومشاريعها ومقومات التنمية فيها.

الجدير بالذكر أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم والقطاعات التابعة له يشارك أجهزة الدولة في المنطقة في الاحتفاء بزيارة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وذلك بتوجيهات ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. واجهات "الإسلامية" تحتفي بزيارة خادم الحرمين الشريفين للقصيم
سبق

عبَّر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، والقطاعات التابعة له، عن فرحتهم الغامرة وسرورهم البالغ، بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – وفقه الله –، من خلال العديد من صور وطرائق الإعراب عن السعادة والامتنان، عبر لوحات وجداريات تزينت بصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - وفقه الله -، كما نقشت عليها عبارات الترحيب وكلمات العرفان.

وازدان الفرع من خارجه بعبارة "سلمان.. للعزم عنوان" مصحوبة بشعار الوزارة والهوية الرسمية التي اعتمدتها إمارة المنطقة للزيارة، فيما تزين جانباً المبنى من الداخل بــ"مرحباً بالحزم"، و"مرحباً بالعزم" مع الشعار والهوية كذلك.

من جانبه، أعرب المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم الشيخ عبد الله بن محمد المجماج - في كلمة ترحيبية له بهذه المناسبة وضعت في مدخل الفرع وفوقها صورة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده أيدهما الله بنصره وتوفيقه- باسمه وباسم جميع منسوبي الفرع، وقال: "إن هذه الزيارة المباركة صورة من صور الوفاء من قادة هذه البلاد المباركة نحو شعبهم الذي يبادلهم وفاء بوفاء".

ولفت إلى أن هذه الزيارة الكريمة امتداد للطريق الذي انتهجه قادة هذه البلاد منذ توحيدها ولم شتاتها على يد والدهم المغفور له -بإذن الله- الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه وغفر له -، منوها إلى أبعاد عدة لهذه الزيارة الكريمة يأتي في صدارتها تعزيز نهج القيادة الرشيدة في التواصل مع مواطنيها وتكريس سياسة الباب المفتوح، والإشراف المباشر على المنطقة ومشاريعها ومقومات التنمية فيها.

الجدير بالذكر أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم والقطاعات التابعة له يشارك أجهزة الدولة في المنطقة في الاحتفاء بزيارة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وذلك بتوجيهات ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
10:39 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
01:56 PM

شاهد.. واجهات "الإسلامية" تحتفي بزيارة خادم الحرمين الشريفين للقصيم

بكلمات العرفان.. وعبارات الترحيب.. وصور الابتهاج

A A A
عيسى الحربي - القصيم
3
11,400

عبَّر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، والقطاعات التابعة له، عن فرحتهم الغامرة وسرورهم البالغ، بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – وفقه الله –، من خلال العديد من صور وطرائق الإعراب عن السعادة والامتنان، عبر لوحات وجداريات تزينت بصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان - وفقه الله -، كما نقشت عليها عبارات الترحيب وكلمات العرفان.

وازدان الفرع من خارجه بعبارة "سلمان.. للعزم عنوان" مصحوبة بشعار الوزارة والهوية الرسمية التي اعتمدتها إمارة المنطقة للزيارة، فيما تزين جانباً المبنى من الداخل بــ"مرحباً بالحزم"، و"مرحباً بالعزم" مع الشعار والهوية كذلك.

من جانبه، أعرب المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم الشيخ عبد الله بن محمد المجماج - في كلمة ترحيبية له بهذه المناسبة وضعت في مدخل الفرع وفوقها صورة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده أيدهما الله بنصره وتوفيقه- باسمه وباسم جميع منسوبي الفرع، وقال: "إن هذه الزيارة المباركة صورة من صور الوفاء من قادة هذه البلاد المباركة نحو شعبهم الذي يبادلهم وفاء بوفاء".

ولفت إلى أن هذه الزيارة الكريمة امتداد للطريق الذي انتهجه قادة هذه البلاد منذ توحيدها ولم شتاتها على يد والدهم المغفور له -بإذن الله- الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه وغفر له -، منوها إلى أبعاد عدة لهذه الزيارة الكريمة يأتي في صدارتها تعزيز نهج القيادة الرشيدة في التواصل مع مواطنيها وتكريس سياسة الباب المفتوح، والإشراف المباشر على المنطقة ومشاريعها ومقومات التنمية فيها.

الجدير بالذكر أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم والقطاعات التابعة له يشارك أجهزة الدولة في المنطقة في الاحتفاء بزيارة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وذلك بتوجيهات ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

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