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فريق "البلسم" الطبي يباشر مهامه الإنسانية في "دار السلام" التنزانية

بدأ معاينة المرضى وإجراء عمليات تخصصية

باشر الفريق الطبي لمنظمة البلسم الدولية، مهامه الإنسانية فور وصوله لمدينة دار السلام في تنزانيا، معاينة المرضى المُجهزين مسبقًا من قِبل الفريق المحلي؛ للبدء في عمليات المسالك البولية، بالإضافة إلى معاينة المرضى الآخرين.

كما بدأ فريق التدريب للمنظمة، بورش العمل الأربع في تخصصي الرعاية التنفسية وإنعاش الأطفال في مستشفى "موهبيلي"، ومستشفى "ملوغانزلا" في تنزانيا.

يُذكر أن الحملة مستمرة إلى يوم 30 نوفمبر 2019، وأجرت أربع عمليات تخصصية في غاية الصعوبة، تكللت بالنجاح.

وقال الدكتور زكريا حبيب، إن الفريق المحلي في مستشفى "موهبيلي"، يمتاز بسرعة التعلم والرغبة الجامحة للإنجاز والرقي بالرعاية الصحية في تنزانيا، وساعدهم ذلك كثيرًا لعمل عمليات ناجحة، ويستعدون في الأيام المتبقية لإجراء أعداد أكثر من العمليات للمرضى التنزانيين.

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فريق "البلسم" الطبي يباشر مهامه الإنسانية في "دار السلام" التنزانية
سبق

باشر الفريق الطبي لمنظمة البلسم الدولية، مهامه الإنسانية فور وصوله لمدينة دار السلام في تنزانيا، معاينة المرضى المُجهزين مسبقًا من قِبل الفريق المحلي؛ للبدء في عمليات المسالك البولية، بالإضافة إلى معاينة المرضى الآخرين.

كما بدأ فريق التدريب للمنظمة، بورش العمل الأربع في تخصصي الرعاية التنفسية وإنعاش الأطفال في مستشفى "موهبيلي"، ومستشفى "ملوغانزلا" في تنزانيا.

يُذكر أن الحملة مستمرة إلى يوم 30 نوفمبر 2019، وأجرت أربع عمليات تخصصية في غاية الصعوبة، تكللت بالنجاح.

وقال الدكتور زكريا حبيب، إن الفريق المحلي في مستشفى "موهبيلي"، يمتاز بسرعة التعلم والرغبة الجامحة للإنجاز والرقي بالرعاية الصحية في تنزانيا، وساعدهم ذلك كثيرًا لعمل عمليات ناجحة، ويستعدون في الأيام المتبقية لإجراء أعداد أكثر من العمليات للمرضى التنزانيين.

26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441
09:59 PM

فريق "البلسم" الطبي يباشر مهامه الإنسانية في "دار السلام" التنزانية

بدأ معاينة المرضى وإجراء عمليات تخصصية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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باشر الفريق الطبي لمنظمة البلسم الدولية، مهامه الإنسانية فور وصوله لمدينة دار السلام في تنزانيا، معاينة المرضى المُجهزين مسبقًا من قِبل الفريق المحلي؛ للبدء في عمليات المسالك البولية، بالإضافة إلى معاينة المرضى الآخرين.

كما بدأ فريق التدريب للمنظمة، بورش العمل الأربع في تخصصي الرعاية التنفسية وإنعاش الأطفال في مستشفى "موهبيلي"، ومستشفى "ملوغانزلا" في تنزانيا.

يُذكر أن الحملة مستمرة إلى يوم 30 نوفمبر 2019، وأجرت أربع عمليات تخصصية في غاية الصعوبة، تكللت بالنجاح.

وقال الدكتور زكريا حبيب، إن الفريق المحلي في مستشفى "موهبيلي"، يمتاز بسرعة التعلم والرغبة الجامحة للإنجاز والرقي بالرعاية الصحية في تنزانيا، وساعدهم ذلك كثيرًا لعمل عمليات ناجحة، ويستعدون في الأيام المتبقية لإجراء أعداد أكثر من العمليات للمرضى التنزانيين.

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