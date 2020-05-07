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"الصحة" : تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 33731

علماء إيطاليون يطورون لقاحاً ضد "كورونا"

بدء التجارب البشرية في الصيف

ذكر علماء إيطاليون أنهم "طوروا لقاحًا محتملا ضد فيروس كورونا المستجد عن طريق إنماء الأجسام المضادة في الفئران، وأظهرت الأجسام بالفعل أنها قادرة على تحييد فيروس كورونا في أول اختراق عالمي".

وأضاف العلماء أن اختباراتهم أظهرت أنه باستخدام لقاح واحد فقط، طورت الفئران أجسامًا مضادة يمكنها حجب الفيروس في الخلايا البشرية، وفقًا لتقرير نشرته مجلة "ساينس تايمز" اليوم (الخميس).

وأشاروا إلى أنهم طوروا 5 لقاحات مختلفة، واختاروا اللقاحين اللذين أظهرا أفضل النتائج.

من جانبها، أفادت شركة تيكس بايوتيك المنتجة للقاح أن الاختبارات المعملية في مستشفى الأمراض المعدية في روما، وجدت أن اللقاح المحتمل يمكن أن يحيد الفيروس في الخلايا البشرية.

من جهته، بين الرئيس التنفيذي شركة تيكس بايوتيك لويجي اوريسيتشيو، أنه من المقرر أن تبدأ التجارب البشرية على اللقاح في الصيف.

بدورها، أوضحت مجلة "ساينس تايمز" أن اللقاحات المرشحة تستخدم تقنية تعتمد على نبضات كهربائية عالية الجهد لجعل الجلد أكثر نفاذية، للمساعدة في اختراق الخلايا وتحفيز جهاز المناعة.

فيروس كورونا الجديد

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علماء إيطاليون يطورون لقاحاً ضد "كورونا"
سبق

ذكر علماء إيطاليون أنهم "طوروا لقاحًا محتملا ضد فيروس كورونا المستجد عن طريق إنماء الأجسام المضادة في الفئران، وأظهرت الأجسام بالفعل أنها قادرة على تحييد فيروس كورونا في أول اختراق عالمي".

وأضاف العلماء أن اختباراتهم أظهرت أنه باستخدام لقاح واحد فقط، طورت الفئران أجسامًا مضادة يمكنها حجب الفيروس في الخلايا البشرية، وفقًا لتقرير نشرته مجلة "ساينس تايمز" اليوم (الخميس).

وأشاروا إلى أنهم طوروا 5 لقاحات مختلفة، واختاروا اللقاحين اللذين أظهرا أفضل النتائج.

من جانبها، أفادت شركة تيكس بايوتيك المنتجة للقاح أن الاختبارات المعملية في مستشفى الأمراض المعدية في روما، وجدت أن اللقاح المحتمل يمكن أن يحيد الفيروس في الخلايا البشرية.

من جهته، بين الرئيس التنفيذي شركة تيكس بايوتيك لويجي اوريسيتشيو، أنه من المقرر أن تبدأ التجارب البشرية على اللقاح في الصيف.

بدورها، أوضحت مجلة "ساينس تايمز" أن اللقاحات المرشحة تستخدم تقنية تعتمد على نبضات كهربائية عالية الجهد لجعل الجلد أكثر نفاذية، للمساعدة في اختراق الخلايا وتحفيز جهاز المناعة.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
03:24 PM

علماء إيطاليون يطورون لقاحاً ضد "كورونا"

بدء التجارب البشرية في الصيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر علماء إيطاليون أنهم "طوروا لقاحًا محتملا ضد فيروس كورونا المستجد عن طريق إنماء الأجسام المضادة في الفئران، وأظهرت الأجسام بالفعل أنها قادرة على تحييد فيروس كورونا في أول اختراق عالمي".

وأضاف العلماء أن اختباراتهم أظهرت أنه باستخدام لقاح واحد فقط، طورت الفئران أجسامًا مضادة يمكنها حجب الفيروس في الخلايا البشرية، وفقًا لتقرير نشرته مجلة "ساينس تايمز" اليوم (الخميس).

وأشاروا إلى أنهم طوروا 5 لقاحات مختلفة، واختاروا اللقاحين اللذين أظهرا أفضل النتائج.

من جانبها، أفادت شركة تيكس بايوتيك المنتجة للقاح أن الاختبارات المعملية في مستشفى الأمراض المعدية في روما، وجدت أن اللقاح المحتمل يمكن أن يحيد الفيروس في الخلايا البشرية.

من جهته، بين الرئيس التنفيذي شركة تيكس بايوتيك لويجي اوريسيتشيو، أنه من المقرر أن تبدأ التجارب البشرية على اللقاح في الصيف.

بدورها، أوضحت مجلة "ساينس تايمز" أن اللقاحات المرشحة تستخدم تقنية تعتمد على نبضات كهربائية عالية الجهد لجعل الجلد أكثر نفاذية، للمساعدة في اختراق الخلايا وتحفيز جهاز المناعة.

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