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كوريا الشمالية تعلن: اختبار إطلاق صاروخيْن تكتيكييْن موجهين

تم إطلاقهما من المنطقة الغربية وأصابا بدقة هدفًا في جزيرة بالبحر الشرقي

قالت كوريا الشمالية اليوم: إنها اختبرت إطلاق صاروخين تكتيكييْن موجهيْن أمس.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن الصاروخين التكتيكيين الموجهين اللذين تم إطلاقهما من المنطقة الغربية من البلاد، أصابا بدقة هدفًا في جزيرة بالبحر الشرقي.

وأضافت أن أكاديمية علوم الدفاع، أكدت دقة وأمن وكفاءة تشغيل نظام السلاح قيد الإنتاج.

وكانت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية قد قالت أمس: إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخيْن باليستييْن قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي من مطار سونان في العاصمة بيونغ يانغ.

ويُعد هذا الإطلاق الصاروخي، هو الرابع لكوريا الشمالية منذ بداية العام الجديد.

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كوريا الشمالية تعلن: اختبار إطلاق صاروخيْن تكتيكييْن موجهين
سبق

قالت كوريا الشمالية اليوم: إنها اختبرت إطلاق صاروخين تكتيكييْن موجهيْن أمس.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن الصاروخين التكتيكيين الموجهين اللذين تم إطلاقهما من المنطقة الغربية من البلاد، أصابا بدقة هدفًا في جزيرة بالبحر الشرقي.

وأضافت أن أكاديمية علوم الدفاع، أكدت دقة وأمن وكفاءة تشغيل نظام السلاح قيد الإنتاج.

وكانت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية قد قالت أمس: إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخيْن باليستييْن قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي من مطار سونان في العاصمة بيونغ يانغ.

ويُعد هذا الإطلاق الصاروخي، هو الرابع لكوريا الشمالية منذ بداية العام الجديد.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
08:21 AM

كوريا الشمالية تعلن: اختبار إطلاق صاروخيْن تكتيكييْن موجهين

تم إطلاقهما من المنطقة الغربية وأصابا بدقة هدفًا في جزيرة بالبحر الشرقي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت كوريا الشمالية اليوم: إنها اختبرت إطلاق صاروخين تكتيكييْن موجهيْن أمس.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن الصاروخين التكتيكيين الموجهين اللذين تم إطلاقهما من المنطقة الغربية من البلاد، أصابا بدقة هدفًا في جزيرة بالبحر الشرقي.

وأضافت أن أكاديمية علوم الدفاع، أكدت دقة وأمن وكفاءة تشغيل نظام السلاح قيد الإنتاج.

وكانت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية قد قالت أمس: إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخيْن باليستييْن قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي من مطار سونان في العاصمة بيونغ يانغ.

ويُعد هذا الإطلاق الصاروخي، هو الرابع لكوريا الشمالية منذ بداية العام الجديد.

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