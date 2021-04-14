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"اعتنوا بأنفسكم ".. رسالة إنسانية من واجهة سفارة السعودية لدى بلجيكا

شكرت مقدمي الرعاية الصحية في بادرة تضامن حملت معاني إيجابية

وجّهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة بلجيكا، رسالة إنسانية من واجهة السفارة في بروكسل، في بادرة تضامن حملت معاني جميلة وإيجابية في طياتها.

وقالت الرسالة "اعتنوا بأنفسكم، وشكراً لمقدمي الرعاية الصحية، ومعاً ضد فيروس كورونا "كوفيد- 19".

جدير بالذكر أن السفارة تقع في أهم مناطق بروكسل الحية منطقة السفارات، ويعد الطريق المار بها طريقاً مهماً وهو فرانكلين روزفلت، وعديد من المارة يمارسون رياضة المشي والجري في هذه المنطقة.

سفارة المملكة العربية السعودية بلجيكا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"اعتنوا بأنفسكم ".. رسالة إنسانية من واجهة سفارة السعودية لدى بلجيكا
سبق

وجّهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة بلجيكا، رسالة إنسانية من واجهة السفارة في بروكسل، في بادرة تضامن حملت معاني جميلة وإيجابية في طياتها.

وقالت الرسالة "اعتنوا بأنفسكم، وشكراً لمقدمي الرعاية الصحية، ومعاً ضد فيروس كورونا "كوفيد- 19".

جدير بالذكر أن السفارة تقع في أهم مناطق بروكسل الحية منطقة السفارات، ويعد الطريق المار بها طريقاً مهماً وهو فرانكلين روزفلت، وعديد من المارة يمارسون رياضة المشي والجري في هذه المنطقة.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
01:32 PM

"اعتنوا بأنفسكم ".. رسالة إنسانية من واجهة سفارة السعودية لدى بلجيكا

شكرت مقدمي الرعاية الصحية في بادرة تضامن حملت معاني إيجابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - بروكسل
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2,710

وجّهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة بلجيكا، رسالة إنسانية من واجهة السفارة في بروكسل، في بادرة تضامن حملت معاني جميلة وإيجابية في طياتها.

وقالت الرسالة "اعتنوا بأنفسكم، وشكراً لمقدمي الرعاية الصحية، ومعاً ضد فيروس كورونا "كوفيد- 19".

جدير بالذكر أن السفارة تقع في أهم مناطق بروكسل الحية منطقة السفارات، ويعد الطريق المار بها طريقاً مهماً وهو فرانكلين روزفلت، وعديد من المارة يمارسون رياضة المشي والجري في هذه المنطقة.

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