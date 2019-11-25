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"رسوم الأراضي" يصرف 29 مليون ريال من إيراداته لــ"إسكان تبوك"

بهدف استكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في المشروع

كشف برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن صرف 29 مليون ريال؛ لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان تبوك بمنطقة تبوك.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن هذا المبلغ يمثل جزءاً من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وأشار البرنامج إلى أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف -من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة- على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها".

ولفت إلى أن لدى الوزارة خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، علماً بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، فيما تجاوز إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة 4600 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

الأراضي البيضاء رسوم الأراضي البيضاء وزارة الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رسوم الأراضي" يصرف 29 مليون ريال من إيراداته لــ"إسكان تبوك"
سبق

كشف برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن صرف 29 مليون ريال؛ لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان تبوك بمنطقة تبوك.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن هذا المبلغ يمثل جزءاً من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وأشار البرنامج إلى أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف -من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة- على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها".

ولفت إلى أن لدى الوزارة خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، علماً بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، فيما تجاوز إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة 4600 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441
03:44 PM

"رسوم الأراضي" يصرف 29 مليون ريال من إيراداته لــ"إسكان تبوك"

بهدف استكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في المشروع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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كشف برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان عن صرف 29 مليون ريال؛ لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان تبوك بمنطقة تبوك.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن هذا المبلغ يمثل جزءاً من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.

وأشار البرنامج إلى أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف -من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة- على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها".

ولفت إلى أن لدى الوزارة خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، علماً بأن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.

يُذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء" يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، فيما تجاوز إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة 4600 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

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