رئيس "بلدية هروب" يكرم عمال النظافة

دعا الجميع لتقديرهم واحترامهم وتثمين جهودهم

كرم رئيس بلدية هروب، المهندس أحمد عبدالله حكمي، اليوم، عمال النظافة بالبلدية؛ نظير جهودهم المبذولة في رفع مستوى النظافة بالمحافظة، وتحفيزاً لهم لمضاعفة الجهود وتحسين الأداء.

وسلم "الحكمي" شهادات شكر وتقدير، خلال حفل تكريم للعمالة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتعاون مع المواطنين في رفع مستوى النظافة بالمحافظة والمراكز التابعة لها.



وأكد "الحكمي" أن عمال النظافة يستحقون التكريم، فهم يقومون بأعمال رائدة في نظافة المحافظة، مشيراً إلى أنه يجب على الجميع تقديرهم واحترامهم وتثمين جهودهم التي يقومون بها.

