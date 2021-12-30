النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أحدهم أَعَدَّ لهم منزلًا والآخر قام بنقلهم.. ضبط 9 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل بعسير

المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة: عقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال

أعلنت شرطة منطقة عسير، القبض على عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتفصيلًا صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن المتابعة الأمنية لجرائم نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود؛ أسفرت عن تمكن قوة المهمات والواجبات الخاصة بمحافظة خميس مشيط من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، أعد منزلًا لإيواء المخالفين، ومقيم من الجنسية البنجلادشية يقوم بنقلهم، وضُبِط داخل المنزل (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين وإحالة من آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كُلَّ من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال؛ يُعَرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أحدهم أَعَدَّ لهم منزلًا والآخر قام بنقلهم.. ضبط 9 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل بعسير
سبق

أعلنت شرطة منطقة عسير، القبض على عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتفصيلًا صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن المتابعة الأمنية لجرائم نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود؛ أسفرت عن تمكن قوة المهمات والواجبات الخاصة بمحافظة خميس مشيط من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، أعد منزلًا لإيواء المخالفين، ومقيم من الجنسية البنجلادشية يقوم بنقلهم، وضُبِط داخل المنزل (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين وإحالة من آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كُلَّ من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال؛ يُعَرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
10:46 AM

أحدهم أَعَدَّ لهم منزلًا والآخر قام بنقلهم.. ضبط 9 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل بعسير

المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة: عقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
0
418

أعلنت شرطة منطقة عسير، القبض على عدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتفصيلًا صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن المتابعة الأمنية لجرائم نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود؛ أسفرت عن تمكن قوة المهمات والواجبات الخاصة بمحافظة خميس مشيط من القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، أعد منزلًا لإيواء المخالفين، ومقيم من الجنسية البنجلادشية يقوم بنقلهم، وضُبِط داخل المنزل (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالفين وإحالة من آواهم إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كُلَّ من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال؛ يُعَرِّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,028
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,075
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,631
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,535

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة