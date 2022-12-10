قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران جرائم لا تسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي يقدم فيه مرتكبو تلك الانتهاكات إلى القضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل. جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام. ودعا البيان، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى توثيق ورصد الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منذ بدء الانقلاب وحتى اللحظة، خاصة في العاصمة صنعاء.

وزارة حقوق الإنسان اليمنية: جرائم الحوثيين لا تسقط بالتقادم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2017-12-10 قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران جرائم لا تسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي يقدم فيه مرتكبو تلك الانتهاكات إلى القضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل.

جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام.

ودعا البيان، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى توثيق ورصد الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منذ بدء الانقلاب وحتى اللحظة، خاصة في العاصمة صنعاء.

10 ديسمبر 2017 - 22 ربيع الأول 1439 11:01 AM

وزارة حقوق الإنسان اليمنية: جرائم الحوثيين لا تسقط بالتقادم دعت إلى توثيقها ورصدها منذ بدء الانقلاب خاصة في صنعاء





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قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران جرائم لا تسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي يقدم فيه مرتكبو تلك الانتهاكات إلى القضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل.

جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام.

ودعا البيان، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى توثيق ورصد الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منذ بدء الانقلاب وحتى اللحظة، خاصة في العاصمة صنعاء.