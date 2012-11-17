النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إيكو بيوتي" تطلق وجهة مبتكرة جديدة لعشاق الجمال في الرياض بوليفارد سيتي

افتتحت مؤخراً شركة "قطاع الأزياء" المتخصصة في مجال مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعطور العالمية أحدث متاجرها في الرياض بوليفارد سيتي، وذلك في إطار خطتها التوسعية للوصول إلى أكبر عدد من العملاء عبر التواجد في مكان يقصده آلاف الأشخاص يومياً. ويأتي افتتاح هذا الفرع الجديد بعد افتتاح فرعين، الأول في النخيل مول بالدمام، والثاني في النخيل مول بالرياض. ويمثل الافتتاح إضافة نوعية لسوق مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعطور في المملكة عبر توفير خيارات ومنتجات عالية الجودة، وكذلك تجارب تسوق مبتكرة لعشاق الجمال وأساليب الحياة العصرية.

وقد صمم متجر "إيكو بيوتي" الجديد ليكون وجهة جديدة للأفراد والعائلات من أهل الرياض، وكذلك الزوار القادمين من مدن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. كما يوفر أرقى الخدمات والمنتجات للنساء والرجال المهتمين بأحدث اتجاهات العناية الشخصية والموضة والجمال. ويتمتع المتجر أيضاً بالرحابة والسعة، حيث تبلغ مساحته الإجمالية 515 متراً مربعاً. ويضم الفرع أكثر من 35 علامة تجارية عالمية بارزة في عالم التجميل والعطور تحت سقف واحد؛ لتلبي كافة أذواق العملاء بمختلف فئاتهم. وتنفرد "إيكو بيوتي" بتقديم علامات تجارية حصرية لكل من يسعى نحو التميز بلمسة فائقة من الأناقة والجمال في الحياة اليومية والمناسبات العامة والخاصة.

وقال فهد سلمان الحكير مؤسس الشركة:" لقد اخترنا منطقة بوليفارد الرياض سيتي لإطلاق متجرنا الجديد بسسب احتضانها لموسم الرياض، الذي يمثل أكبر فعالية في المملكة، ولكونها منشأة حضارية فريدة من نوعها، تضم العديد من العلامات التجارية المتميزة حول العالم. ومن المقرر افتتاح متجر جديد في موسم جدة لخدمة العملاء في المنطقة الغربية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف:"نعتز بعلامتنا التجارية "إيكو بيوتي"، وهي علامة سعودية مبتكرة، تقدم أفضل مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعطور، لكل من النساء والرجال، وبخاصة مع تزايد الوعي بأهمية الاهتمام بالمظهر الخارجي للتقدم في الحياة العملية والاجتماعية".

يذكر أن علامة "إيكو بيوتي" السعودية تأسست عام 2021 بهدف إثراء السوق السعودي بأساليب الحياة العصرية لعشاق الجمال والموضة. كما تمتلك حالياً 3 متاجر في المنطقتين الوسطى والشرقية، وتعمل حالياً على تعزيز تواجدها في مختلف مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إيكو بيوتي" تطلق وجهة مبتكرة جديدة لعشاق الجمال في الرياض بوليفارد سيتي
سبق

افتتحت مؤخراً شركة "قطاع الأزياء" المتخصصة في مجال مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعطور العالمية أحدث متاجرها في الرياض بوليفارد سيتي، وذلك في إطار خطتها التوسعية للوصول إلى أكبر عدد من العملاء عبر التواجد في مكان يقصده آلاف الأشخاص يومياً. ويأتي افتتاح هذا الفرع الجديد بعد افتتاح فرعين، الأول في النخيل مول بالدمام، والثاني في النخيل مول بالرياض. ويمثل الافتتاح إضافة نوعية لسوق مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعطور في المملكة عبر توفير خيارات ومنتجات عالية الجودة، وكذلك تجارب تسوق مبتكرة لعشاق الجمال وأساليب الحياة العصرية.

وقد صمم متجر "إيكو بيوتي" الجديد ليكون وجهة جديدة للأفراد والعائلات من أهل الرياض، وكذلك الزوار القادمين من مدن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. كما يوفر أرقى الخدمات والمنتجات للنساء والرجال المهتمين بأحدث اتجاهات العناية الشخصية والموضة والجمال. ويتمتع المتجر أيضاً بالرحابة والسعة، حيث تبلغ مساحته الإجمالية 515 متراً مربعاً. ويضم الفرع أكثر من 35 علامة تجارية عالمية بارزة في عالم التجميل والعطور تحت سقف واحد؛ لتلبي كافة أذواق العملاء بمختلف فئاتهم. وتنفرد "إيكو بيوتي" بتقديم علامات تجارية حصرية لكل من يسعى نحو التميز بلمسة فائقة من الأناقة والجمال في الحياة اليومية والمناسبات العامة والخاصة.

وقال فهد سلمان الحكير مؤسس الشركة:" لقد اخترنا منطقة بوليفارد الرياض سيتي لإطلاق متجرنا الجديد بسسب احتضانها لموسم الرياض، الذي يمثل أكبر فعالية في المملكة، ولكونها منشأة حضارية فريدة من نوعها، تضم العديد من العلامات التجارية المتميزة حول العالم. ومن المقرر افتتاح متجر جديد في موسم جدة لخدمة العملاء في المنطقة الغربية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف:"نعتز بعلامتنا التجارية "إيكو بيوتي"، وهي علامة سعودية مبتكرة، تقدم أفضل مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعطور، لكل من النساء والرجال، وبخاصة مع تزايد الوعي بأهمية الاهتمام بالمظهر الخارجي للتقدم في الحياة العملية والاجتماعية".

يذكر أن علامة "إيكو بيوتي" السعودية تأسست عام 2021 بهدف إثراء السوق السعودي بأساليب الحياة العصرية لعشاق الجمال والموضة. كما تمتلك حالياً 3 متاجر في المنطقتين الوسطى والشرقية، وتعمل حالياً على تعزيز تواجدها في مختلف مناطق المملكة.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
11:47 AM

"إيكو بيوتي" تطلق وجهة مبتكرة جديدة لعشاق الجمال في الرياض بوليفارد سيتي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,173

افتتحت مؤخراً شركة "قطاع الأزياء" المتخصصة في مجال مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعطور العالمية أحدث متاجرها في الرياض بوليفارد سيتي، وذلك في إطار خطتها التوسعية للوصول إلى أكبر عدد من العملاء عبر التواجد في مكان يقصده آلاف الأشخاص يومياً. ويأتي افتتاح هذا الفرع الجديد بعد افتتاح فرعين، الأول في النخيل مول بالدمام، والثاني في النخيل مول بالرياض. ويمثل الافتتاح إضافة نوعية لسوق مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعطور في المملكة عبر توفير خيارات ومنتجات عالية الجودة، وكذلك تجارب تسوق مبتكرة لعشاق الجمال وأساليب الحياة العصرية.

وقد صمم متجر "إيكو بيوتي" الجديد ليكون وجهة جديدة للأفراد والعائلات من أهل الرياض، وكذلك الزوار القادمين من مدن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. كما يوفر أرقى الخدمات والمنتجات للنساء والرجال المهتمين بأحدث اتجاهات العناية الشخصية والموضة والجمال. ويتمتع المتجر أيضاً بالرحابة والسعة، حيث تبلغ مساحته الإجمالية 515 متراً مربعاً. ويضم الفرع أكثر من 35 علامة تجارية عالمية بارزة في عالم التجميل والعطور تحت سقف واحد؛ لتلبي كافة أذواق العملاء بمختلف فئاتهم. وتنفرد "إيكو بيوتي" بتقديم علامات تجارية حصرية لكل من يسعى نحو التميز بلمسة فائقة من الأناقة والجمال في الحياة اليومية والمناسبات العامة والخاصة.

وقال فهد سلمان الحكير مؤسس الشركة:" لقد اخترنا منطقة بوليفارد الرياض سيتي لإطلاق متجرنا الجديد بسسب احتضانها لموسم الرياض، الذي يمثل أكبر فعالية في المملكة، ولكونها منشأة حضارية فريدة من نوعها، تضم العديد من العلامات التجارية المتميزة حول العالم. ومن المقرر افتتاح متجر جديد في موسم جدة لخدمة العملاء في المنطقة الغربية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف:"نعتز بعلامتنا التجارية "إيكو بيوتي"، وهي علامة سعودية مبتكرة، تقدم أفضل مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والعطور، لكل من النساء والرجال، وبخاصة مع تزايد الوعي بأهمية الاهتمام بالمظهر الخارجي للتقدم في الحياة العملية والاجتماعية".

يذكر أن علامة "إيكو بيوتي" السعودية تأسست عام 2021 بهدف إثراء السوق السعودي بأساليب الحياة العصرية لعشاق الجمال والموضة. كما تمتلك حالياً 3 متاجر في المنطقتين الوسطى والشرقية، وتعمل حالياً على تعزيز تواجدها في مختلف مناطق المملكة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,579
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,195
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,185
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,229

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة