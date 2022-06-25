النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعليم" تعتمد "٤٤" مدرسة ضمن "بوابة المستقبل" بالقريات

في إطار الاستعدادات لتطبيق عملية "التحول نحو التعليم الرقمي"

اعتمدت وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم "٤٤" مدرسة، ضمن مبادرة بوابة المستقبل "التحول نحو التعليم الرقمي" بتعليم القريات بواقع ٣٠ مدرسة بنات و١٤ مدرسة بنين.

وقال مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي: اعتماد هذا العدد من المدارس ضمن مبادرة "بوابة المستقبل"، يشير إلى ما حققته إدارة تعليم القريات من نجاحات، والتجهيزات تُجرى حاليًا لتنفيذ المبادرة.

من جهته، قال مدير تقنية المعلومات بتعليم القريات عايض حامد العنزي مسؤول التحول نحو التعليم الرقمي بتعليم القريات: تم تشكيل اللجان والفِرَق، وبدأ العمل حاليًا على وضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ المبادرة التي تعتبر واحدة من أهم مبادرات التحول الوطني التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم" تعتمد "٤٤" مدرسة ضمن "بوابة المستقبل" بالقريات
سبق

اعتمدت وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم "٤٤" مدرسة، ضمن مبادرة بوابة المستقبل "التحول نحو التعليم الرقمي" بتعليم القريات بواقع ٣٠ مدرسة بنات و١٤ مدرسة بنين.

وقال مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي: اعتماد هذا العدد من المدارس ضمن مبادرة "بوابة المستقبل"، يشير إلى ما حققته إدارة تعليم القريات من نجاحات، والتجهيزات تُجرى حاليًا لتنفيذ المبادرة.

من جهته، قال مدير تقنية المعلومات بتعليم القريات عايض حامد العنزي مسؤول التحول نحو التعليم الرقمي بتعليم القريات: تم تشكيل اللجان والفِرَق، وبدأ العمل حاليًا على وضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ المبادرة التي تعتبر واحدة من أهم مبادرات التحول الوطني التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
12:33 PM

"التعليم" تعتمد "٤٤" مدرسة ضمن "بوابة المستقبل" بالقريات

في إطار الاستعدادات لتطبيق عملية "التحول نحو التعليم الرقمي"

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
0
1,526

اعتمدت وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم "٤٤" مدرسة، ضمن مبادرة بوابة المستقبل "التحول نحو التعليم الرقمي" بتعليم القريات بواقع ٣٠ مدرسة بنات و١٤ مدرسة بنين.

وقال مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي: اعتماد هذا العدد من المدارس ضمن مبادرة "بوابة المستقبل"، يشير إلى ما حققته إدارة تعليم القريات من نجاحات، والتجهيزات تُجرى حاليًا لتنفيذ المبادرة.

من جهته، قال مدير تقنية المعلومات بتعليم القريات عايض حامد العنزي مسؤول التحول نحو التعليم الرقمي بتعليم القريات: تم تشكيل اللجان والفِرَق، وبدأ العمل حاليًا على وضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ المبادرة التي تعتبر واحدة من أهم مبادرات التحول الوطني التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,218
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,062
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,635
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,958

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة