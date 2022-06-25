"التعليم" تعتمد "٤٤" مدرسة ضمن "بوابة المستقبل" بالقريات

في إطار الاستعدادات لتطبيق عملية "التحول نحو التعليم الرقمي"

اعتمدت وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم "٤٤" مدرسة، ضمن مبادرة بوابة المستقبل "التحول نحو التعليم الرقمي" بتعليم القريات بواقع ٣٠ مدرسة بنات و١٤ مدرسة بنين.

وقال مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي: اعتماد هذا العدد من المدارس ضمن مبادرة "بوابة المستقبل"، يشير إلى ما حققته إدارة تعليم القريات من نجاحات، والتجهيزات تُجرى حاليًا لتنفيذ المبادرة.

من جهته، قال مدير تقنية المعلومات بتعليم القريات عايض حامد العنزي مسؤول التحول نحو التعليم الرقمي بتعليم القريات: تم تشكيل اللجان والفِرَق، وبدأ العمل حاليًا على وضع الخطة الاستراتيجية لتنفيذ المبادرة التي تعتبر واحدة من أهم مبادرات التحول الوطني التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.