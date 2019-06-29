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بعد أن حسم الرئيس الروسي موعد زيارته للسعودية .. متى تتم؟

عقد ولي العهد معه لقاءً على هامش قمة العشرين

فيما صرّحت الجهات الرسمية الروسية مرات عدة في السابق، عن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ المزمع القيام بها إلى السعودية، دون أن تتطرق إلى موعدها، حسم الموعد الرئيس بوتين؛ خلال لقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (السبت)، على هامش قمة مجموعة العشرين الرابعة عشرة المنعقدة حالياً في مدينة أوساكا اليابانية.

ووفقاً لقناة "أر تي" الروسية، أكد "بوتين"؛ للأمير محمد بن سلمان، أنه سيزور السعودية في الخريف المقبل، قائلاً: "في الخريف، مثلما اتفقنا، آمل أن تتم هذه الزيارة".

ويتوافق تأكيد "بوتين"؛ حول الزيارة إلى حد كبير مع ما سبق أن أعلنه وزير الطاقة خالد الفالح؛ من أنه "يُتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ السعودية في أكتوبر المقبل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد أن حسم الرئيس الروسي موعد زيارته للسعودية .. متى تتم؟
سبق

فيما صرّحت الجهات الرسمية الروسية مرات عدة في السابق، عن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ المزمع القيام بها إلى السعودية، دون أن تتطرق إلى موعدها، حسم الموعد الرئيس بوتين؛ خلال لقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (السبت)، على هامش قمة مجموعة العشرين الرابعة عشرة المنعقدة حالياً في مدينة أوساكا اليابانية.

ووفقاً لقناة "أر تي" الروسية، أكد "بوتين"؛ للأمير محمد بن سلمان، أنه سيزور السعودية في الخريف المقبل، قائلاً: "في الخريف، مثلما اتفقنا، آمل أن تتم هذه الزيارة".

ويتوافق تأكيد "بوتين"؛ حول الزيارة إلى حد كبير مع ما سبق أن أعلنه وزير الطاقة خالد الفالح؛ من أنه "يُتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ السعودية في أكتوبر المقبل".

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
11:32 AM

بعد أن حسم الرئيس الروسي موعد زيارته للسعودية .. متى تتم؟

عقد ولي العهد معه لقاءً على هامش قمة العشرين

A A A
محمد صبح - الرياض
1
2,738

فيما صرّحت الجهات الرسمية الروسية مرات عدة في السابق، عن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ المزمع القيام بها إلى السعودية، دون أن تتطرق إلى موعدها، حسم الموعد الرئيس بوتين؛ خلال لقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (السبت)، على هامش قمة مجموعة العشرين الرابعة عشرة المنعقدة حالياً في مدينة أوساكا اليابانية.

ووفقاً لقناة "أر تي" الروسية، أكد "بوتين"؛ للأمير محمد بن سلمان، أنه سيزور السعودية في الخريف المقبل، قائلاً: "في الخريف، مثلما اتفقنا، آمل أن تتم هذه الزيارة".

ويتوافق تأكيد "بوتين"؛ حول الزيارة إلى حد كبير مع ما سبق أن أعلنه وزير الطاقة خالد الفالح؛ من أنه "يُتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ السعودية في أكتوبر المقبل".

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