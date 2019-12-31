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إعصار ناري يتسبب في مقتل رجل إطفاء وإصابة اثنين في أستراليا

رفَع شاحنة إطفاء وزنها 12 طنًّا في الهواء وتَسبّب في انقلابها

ذكر مسؤول أسترالي، أن إعصارًا ناريًّا، رفع شاحنة إطفاء وزنها 12 طنًّا في الهواء، وتسبب في انقلابها رأسًا على عقب؛ مما أسفر عن مقتل رجل إطفاء وإصابة اثنين آخريْن؛ وذلك فيما تُواصل السلطات الأسترالية مكافحة حريق بشكل طارئ.

وقال مفوض خدمات مكافحة الحرائق الريفية في ولاية نيو ساوث ويلز شين فيتزسيمونز: "إن الظروف القاسية التي واجهها رجال الإطفاء مساء الاثنين بالقرب من ألبوري في جنوب الولاية، مروعة حقًّا".

وأضاف أن رجلي الإطفاء المصابيْن نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات وحروق.

وتَسبب الإعصار كذلك في رفع مركبة أخرى تابعة لخدمات مكافحة الحرائق الريفية في الهواء؛ مما أدى إلى انقلابها وإصابة رجل الإطفاء الذي كان بداخلها بجروح شديدة.

وتستشري الحرائق في أنحاء جنوب شرق أستراليا منذ أكتوبر، متسببة في إتلاف أكثر من 3.4 ملايين هكتار من أراضي الغابات ومقتل عشرة أشخاص، دون أن تكون هناك نهاية في الأفق لذلك الوضع.

أستراليا إعصار ناري مقتل رجل إطفاء

الرئيسية/ أخبار العالم

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إعصار ناري يتسبب في مقتل رجل إطفاء وإصابة اثنين في أستراليا
سبق

ذكر مسؤول أسترالي، أن إعصارًا ناريًّا، رفع شاحنة إطفاء وزنها 12 طنًّا في الهواء، وتسبب في انقلابها رأسًا على عقب؛ مما أسفر عن مقتل رجل إطفاء وإصابة اثنين آخريْن؛ وذلك فيما تُواصل السلطات الأسترالية مكافحة حريق بشكل طارئ.

وقال مفوض خدمات مكافحة الحرائق الريفية في ولاية نيو ساوث ويلز شين فيتزسيمونز: "إن الظروف القاسية التي واجهها رجال الإطفاء مساء الاثنين بالقرب من ألبوري في جنوب الولاية، مروعة حقًّا".

وأضاف أن رجلي الإطفاء المصابيْن نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات وحروق.

وتَسبب الإعصار كذلك في رفع مركبة أخرى تابعة لخدمات مكافحة الحرائق الريفية في الهواء؛ مما أدى إلى انقلابها وإصابة رجل الإطفاء الذي كان بداخلها بجروح شديدة.

وتستشري الحرائق في أنحاء جنوب شرق أستراليا منذ أكتوبر، متسببة في إتلاف أكثر من 3.4 ملايين هكتار من أراضي الغابات ومقتل عشرة أشخاص، دون أن تكون هناك نهاية في الأفق لذلك الوضع.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
08:24 AM

إعصار ناري يتسبب في مقتل رجل إطفاء وإصابة اثنين في أستراليا

رفَع شاحنة إطفاء وزنها 12 طنًّا في الهواء وتَسبّب في انقلابها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ذكر مسؤول أسترالي، أن إعصارًا ناريًّا، رفع شاحنة إطفاء وزنها 12 طنًّا في الهواء، وتسبب في انقلابها رأسًا على عقب؛ مما أسفر عن مقتل رجل إطفاء وإصابة اثنين آخريْن؛ وذلك فيما تُواصل السلطات الأسترالية مكافحة حريق بشكل طارئ.

وقال مفوض خدمات مكافحة الحرائق الريفية في ولاية نيو ساوث ويلز شين فيتزسيمونز: "إن الظروف القاسية التي واجهها رجال الإطفاء مساء الاثنين بالقرب من ألبوري في جنوب الولاية، مروعة حقًّا".

وأضاف أن رجلي الإطفاء المصابيْن نُقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات وحروق.

وتَسبب الإعصار كذلك في رفع مركبة أخرى تابعة لخدمات مكافحة الحرائق الريفية في الهواء؛ مما أدى إلى انقلابها وإصابة رجل الإطفاء الذي كان بداخلها بجروح شديدة.

وتستشري الحرائق في أنحاء جنوب شرق أستراليا منذ أكتوبر، متسببة في إتلاف أكثر من 3.4 ملايين هكتار من أراضي الغابات ومقتل عشرة أشخاص، دون أن تكون هناك نهاية في الأفق لذلك الوضع.

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