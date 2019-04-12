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المراويح مستمرة.. المسند: سحب ممطرة على الشرقية والرياض

"الأرصاد": الفرصة مازالت مهيّأة لتكوُّن السحب الممطرة على جازان

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية الربيعية اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تستمر الحالة المطرية الربيعية اليوم (المراويح/السرايات).

وأضاف: من المتوقع أن تتشكّل السحب الممطرة على (أجزاءٍ محدودة) من #الشرقية ووسط وجنوبي منطقة #الرياض، وربما مرتفعات #عسير و #الباحة، وجنوب منطقة #مكة.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مازالت مهيّأة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة، وكذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المراويح مستمرة.. المسند: سحب ممطرة على الشرقية والرياض
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية الربيعية اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تستمر الحالة المطرية الربيعية اليوم (المراويح/السرايات).

وأضاف: من المتوقع أن تتشكّل السحب الممطرة على (أجزاءٍ محدودة) من #الشرقية ووسط وجنوبي منطقة #الرياض، وربما مرتفعات #عسير و #الباحة، وجنوب منطقة #مكة.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مازالت مهيّأة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة، وكذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
08:27 AM

المراويح مستمرة.. المسند: سحب ممطرة على الشرقية والرياض

"الأرصاد": الفرصة مازالت مهيّأة لتكوُّن السحب الممطرة على جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية الربيعية اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تستمر الحالة المطرية الربيعية اليوم (المراويح/السرايات).

وأضاف: من المتوقع أن تتشكّل السحب الممطرة على (أجزاءٍ محدودة) من #الشرقية ووسط وجنوبي منطقة #الرياض، وربما مرتفعات #عسير و #الباحة، وجنوب منطقة #مكة.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مازالت مهيّأة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة المصحوبة برياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات مكة المكرّمة، وكذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية.

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