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"الصحة": تسجيل 816 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 996 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الغذاء والدواء": لم نوافق على الدراسة السريرية التي أعلنتها إحدى الشركات لاختبار الفحص السريع لـ"كورونا"

قالت إنها مخالفة للائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية.. واتخذنا الإجراءات النظامية

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الدراسة السريرية التي أعلنتها إحدى الشركات حول الانتهاء من اختبار فاعلية أجهزة الفحص السريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19)، المطوَّر من شركة عالمية، لم تُجَز، أو يوافق عليها من قِبل الهيئة، وهي الجهة المخولة نظامًا بإجازة الدراسات السريرية.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يعد مخالفًا لما نصت عليه لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية ومتطلبات الهيئة للدراسات السريرية للأجهزة والمنتجات الطبية، التي تشترط الحصول على موافقة الهيئة أولاً قبل إجراء أي دراسة سريرية للأجهزة والمنتجات الطبية داخل السعودية. وتتطلب الموافقة تقديم ملف فني متكامل للجهاز أو المنتج الطبي، إضافة إلى موافقة لجنة أخلاقيات البحث المحلية المسجلة لدى اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وأكدت الهيئة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركة، مهيبة بجميع القطاعات ذات العلاقة لاتباع الإجراءات الرسمية في موافقات الدراسات السريرية لضمان سلامة وكفاءة أداء الأجهزة والمنتجات الطبية في السعودية.

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"الغذاء والدواء": لم نوافق على الدراسة السريرية التي أعلنتها إحدى الشركات لاختبار الفحص السريع لـ"كورونا"
سبق

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الدراسة السريرية التي أعلنتها إحدى الشركات حول الانتهاء من اختبار فاعلية أجهزة الفحص السريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19)، المطوَّر من شركة عالمية، لم تُجَز، أو يوافق عليها من قِبل الهيئة، وهي الجهة المخولة نظامًا بإجازة الدراسات السريرية.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يعد مخالفًا لما نصت عليه لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية ومتطلبات الهيئة للدراسات السريرية للأجهزة والمنتجات الطبية، التي تشترط الحصول على موافقة الهيئة أولاً قبل إجراء أي دراسة سريرية للأجهزة والمنتجات الطبية داخل السعودية. وتتطلب الموافقة تقديم ملف فني متكامل للجهاز أو المنتج الطبي، إضافة إلى موافقة لجنة أخلاقيات البحث المحلية المسجلة لدى اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وأكدت الهيئة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركة، مهيبة بجميع القطاعات ذات العلاقة لاتباع الإجراءات الرسمية في موافقات الدراسات السريرية لضمان سلامة وكفاءة أداء الأجهزة والمنتجات الطبية في السعودية.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
09:25 PM

"الغذاء والدواء": لم نوافق على الدراسة السريرية التي أعلنتها إحدى الشركات لاختبار الفحص السريع لـ"كورونا"

قالت إنها مخالفة للائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية.. واتخذنا الإجراءات النظامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن الدراسة السريرية التي أعلنتها إحدى الشركات حول الانتهاء من اختبار فاعلية أجهزة الفحص السريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19)، المطوَّر من شركة عالمية، لم تُجَز، أو يوافق عليها من قِبل الهيئة، وهي الجهة المخولة نظامًا بإجازة الدراسات السريرية.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يعد مخالفًا لما نصت عليه لائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية ومتطلبات الهيئة للدراسات السريرية للأجهزة والمنتجات الطبية، التي تشترط الحصول على موافقة الهيئة أولاً قبل إجراء أي دراسة سريرية للأجهزة والمنتجات الطبية داخل السعودية. وتتطلب الموافقة تقديم ملف فني متكامل للجهاز أو المنتج الطبي، إضافة إلى موافقة لجنة أخلاقيات البحث المحلية المسجلة لدى اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وأكدت الهيئة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركة، مهيبة بجميع القطاعات ذات العلاقة لاتباع الإجراءات الرسمية في موافقات الدراسات السريرية لضمان سلامة وكفاءة أداء الأجهزة والمنتجات الطبية في السعودية.

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