النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ما بين "مذبحة نيوزيلندا" و"جريمة مأرب".. ما الفارق بين العملَيْن الإرهابيَّيْن؟

حادثان غادران راح ضحيتهما عشرات المصلين الأبرياء

إن من العسير على القارئ أن يجد فارقًا واضحًا بين مذبحة كريستشيرش الإرهابية التي جرت في مسجدَيْن بنيوزيلندا، والعمل الإرهابي الجبان الذي أقدمت عليه المليشيا الحوثية في مسجد في معسكر "مأرب"؛ فكلاهما عملان إرهابيان غادران؛ أوقعا عشرات الشهداء دون أدنى مراعاة لحرمة المساجد، وعصمة الدماء داخلها.

ربما يجد القارئ والمتابع فارقًا، هو أن مَن قام بمذبحة نيوزيلندا إرهابي بغيض، يناصب الإسلام والمسلمين العداء البيِّن، ويرفع شعارات النازيين الجدد؛ لذا قد تكون دوافعه بالرغم من جنونها منطقية لمن هم على شاكلته، إلا أن مرتكبي جريمة "مأرب" يحسبون أنفسهم على الإسلام والمسلمين، ويتشدقون بالدفاع عنه، ورفع رايته، مدعومين من نظام الملالي الذي يحكم بلدًا يُدعى الجمهورية الإسلامية؛ وهو ما يثير الاستغراب والاشمئزاز.

وربما كذلك يتبيَّن للقارئ أن العملَيْن استهدفا مصلين أبرياء عزلاً، يؤدون صلاتهم في سكينة؛ ففي نيوزيلندا كان المصلون يؤدون صلاة الجمعة، وأوقع الإرهابي فيهم 50 قتيلاً، بينما في مأرب كانوا يؤدون صلاة المغرب قبل أن تمتد إليهم أيادي الإرهاب الغادرة؛ لتسلب 80 حياة، وترمل نساء، وتيتِّم أطفالاً، غير عابئة بشيء، يحركها فقط مشاعر الكراهية والبغضاء، ويغذيها التلذذ بالقتل والانتقام.

ولا شك، فقد تجردت المليشيا الحوثية من كل الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، وتنصلت من القيم والمعتقدات الإسلامية؛ لتحقق لنفسها انتصارًا زائفًا على أنقاض المصلين المسلمين، وإشباعًا لرغبات نظام الملالي الإرهابي التوسعي.. وكما هي عادة المليشيا، لا تحفظ ودًّا، ولا تصون عهدًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ما بين "مذبحة نيوزيلندا" و"جريمة مأرب".. ما الفارق بين العملَيْن الإرهابيَّيْن؟
سبق

إن من العسير على القارئ أن يجد فارقًا واضحًا بين مذبحة كريستشيرش الإرهابية التي جرت في مسجدَيْن بنيوزيلندا، والعمل الإرهابي الجبان الذي أقدمت عليه المليشيا الحوثية في مسجد في معسكر "مأرب"؛ فكلاهما عملان إرهابيان غادران؛ أوقعا عشرات الشهداء دون أدنى مراعاة لحرمة المساجد، وعصمة الدماء داخلها.

ربما يجد القارئ والمتابع فارقًا، هو أن مَن قام بمذبحة نيوزيلندا إرهابي بغيض، يناصب الإسلام والمسلمين العداء البيِّن، ويرفع شعارات النازيين الجدد؛ لذا قد تكون دوافعه بالرغم من جنونها منطقية لمن هم على شاكلته، إلا أن مرتكبي جريمة "مأرب" يحسبون أنفسهم على الإسلام والمسلمين، ويتشدقون بالدفاع عنه، ورفع رايته، مدعومين من نظام الملالي الذي يحكم بلدًا يُدعى الجمهورية الإسلامية؛ وهو ما يثير الاستغراب والاشمئزاز.

وربما كذلك يتبيَّن للقارئ أن العملَيْن استهدفا مصلين أبرياء عزلاً، يؤدون صلاتهم في سكينة؛ ففي نيوزيلندا كان المصلون يؤدون صلاة الجمعة، وأوقع الإرهابي فيهم 50 قتيلاً، بينما في مأرب كانوا يؤدون صلاة المغرب قبل أن تمتد إليهم أيادي الإرهاب الغادرة؛ لتسلب 80 حياة، وترمل نساء، وتيتِّم أطفالاً، غير عابئة بشيء، يحركها فقط مشاعر الكراهية والبغضاء، ويغذيها التلذذ بالقتل والانتقام.

ولا شك، فقد تجردت المليشيا الحوثية من كل الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، وتنصلت من القيم والمعتقدات الإسلامية؛ لتحقق لنفسها انتصارًا زائفًا على أنقاض المصلين المسلمين، وإشباعًا لرغبات نظام الملالي الإرهابي التوسعي.. وكما هي عادة المليشيا، لا تحفظ ودًّا، ولا تصون عهدًا.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
01:47 AM

ما بين "مذبحة نيوزيلندا" و"جريمة مأرب".. ما الفارق بين العملَيْن الإرهابيَّيْن؟

حادثان غادران راح ضحيتهما عشرات المصلين الأبرياء

A A A
ياسر نجدي - الرياض
0
316

إن من العسير على القارئ أن يجد فارقًا واضحًا بين مذبحة كريستشيرش الإرهابية التي جرت في مسجدَيْن بنيوزيلندا، والعمل الإرهابي الجبان الذي أقدمت عليه المليشيا الحوثية في مسجد في معسكر "مأرب"؛ فكلاهما عملان إرهابيان غادران؛ أوقعا عشرات الشهداء دون أدنى مراعاة لحرمة المساجد، وعصمة الدماء داخلها.

ربما يجد القارئ والمتابع فارقًا، هو أن مَن قام بمذبحة نيوزيلندا إرهابي بغيض، يناصب الإسلام والمسلمين العداء البيِّن، ويرفع شعارات النازيين الجدد؛ لذا قد تكون دوافعه بالرغم من جنونها منطقية لمن هم على شاكلته، إلا أن مرتكبي جريمة "مأرب" يحسبون أنفسهم على الإسلام والمسلمين، ويتشدقون بالدفاع عنه، ورفع رايته، مدعومين من نظام الملالي الذي يحكم بلدًا يُدعى الجمهورية الإسلامية؛ وهو ما يثير الاستغراب والاشمئزاز.

وربما كذلك يتبيَّن للقارئ أن العملَيْن استهدفا مصلين أبرياء عزلاً، يؤدون صلاتهم في سكينة؛ ففي نيوزيلندا كان المصلون يؤدون صلاة الجمعة، وأوقع الإرهابي فيهم 50 قتيلاً، بينما في مأرب كانوا يؤدون صلاة المغرب قبل أن تمتد إليهم أيادي الإرهاب الغادرة؛ لتسلب 80 حياة، وترمل نساء، وتيتِّم أطفالاً، غير عابئة بشيء، يحركها فقط مشاعر الكراهية والبغضاء، ويغذيها التلذذ بالقتل والانتقام.

ولا شك، فقد تجردت المليشيا الحوثية من كل الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، وتنصلت من القيم والمعتقدات الإسلامية؛ لتحقق لنفسها انتصارًا زائفًا على أنقاض المصلين المسلمين، وإشباعًا لرغبات نظام الملالي الإرهابي التوسعي.. وكما هي عادة المليشيا، لا تحفظ ودًّا، ولا تصون عهدًا.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,022
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,065
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,486
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,123

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة