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"العنزي": ميدان "مهرجان الهجن" شهد تطوراً كبيراً والمشاركون تجاوزوا 16 ألفاً

قال: عدد المطايا المسجلة خلال الفترة التنشيطية تجاوز 6 آلاف مطية

أكّد مدير اللجنة الإعلامية المتحدث الرسمي لمهرجان ولي العهد للهجن صالح العنزي؛ أن المهرجان في نسخته الثانية شهد تطوراً بالميدان من خلال ارتفاع مستوى التربة بنسبة 50 سم، لافتاً إلى أن اختيار التربة يعد أمراً مهماً جداً، وبذلك تمّ تغيير التربة بشكلٍ كامل.

وأضاف "العنزي"؛ في مداخلة على قناة mbc، أنه تم أيضاً تغيير السياج الموجود بميدان الهجن على مسافة 10 كم من أجل الحفاظ على سلامة الهجن وملاكها.

وأشار إلى أن أعداد المشاركين المفعلين بالموقع الإلكتروني للتسجيل تتجاوز 16 ألف مالك، مبيناً أن عدد المطايا المسجلة خلال الفترة التنشيطية تجاوز 6 آلاف مطية، وهذا دليل على قوة المهرجان، وحرص الملاك على الجوائز القيمة.

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"العنزي": ميدان "مهرجان الهجن" شهد تطوراً كبيراً والمشاركون تجاوزوا 16 ألفاً
سبق

أكّد مدير اللجنة الإعلامية المتحدث الرسمي لمهرجان ولي العهد للهجن صالح العنزي؛ أن المهرجان في نسخته الثانية شهد تطوراً بالميدان من خلال ارتفاع مستوى التربة بنسبة 50 سم، لافتاً إلى أن اختيار التربة يعد أمراً مهماً جداً، وبذلك تمّ تغيير التربة بشكلٍ كامل.

وأضاف "العنزي"؛ في مداخلة على قناة mbc، أنه تم أيضاً تغيير السياج الموجود بميدان الهجن على مسافة 10 كم من أجل الحفاظ على سلامة الهجن وملاكها.

وأشار إلى أن أعداد المشاركين المفعلين بالموقع الإلكتروني للتسجيل تتجاوز 16 ألف مالك، مبيناً أن عدد المطايا المسجلة خلال الفترة التنشيطية تجاوز 6 آلاف مطية، وهذا دليل على قوة المهرجان، وحرص الملاك على الجوائز القيمة.

17 أغسطس 2019 - 16 ذو الحجة 1440
10:50 AM

"العنزي": ميدان "مهرجان الهجن" شهد تطوراً كبيراً والمشاركون تجاوزوا 16 ألفاً

قال: عدد المطايا المسجلة خلال الفترة التنشيطية تجاوز 6 آلاف مطية

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متعب البقمي - الطائف
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أكّد مدير اللجنة الإعلامية المتحدث الرسمي لمهرجان ولي العهد للهجن صالح العنزي؛ أن المهرجان في نسخته الثانية شهد تطوراً بالميدان من خلال ارتفاع مستوى التربة بنسبة 50 سم، لافتاً إلى أن اختيار التربة يعد أمراً مهماً جداً، وبذلك تمّ تغيير التربة بشكلٍ كامل.

وأضاف "العنزي"؛ في مداخلة على قناة mbc، أنه تم أيضاً تغيير السياج الموجود بميدان الهجن على مسافة 10 كم من أجل الحفاظ على سلامة الهجن وملاكها.

وأشار إلى أن أعداد المشاركين المفعلين بالموقع الإلكتروني للتسجيل تتجاوز 16 ألف مالك، مبيناً أن عدد المطايا المسجلة خلال الفترة التنشيطية تجاوز 6 آلاف مطية، وهذا دليل على قوة المهرجان، وحرص الملاك على الجوائز القيمة.

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