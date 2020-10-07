إثراء تجربة بمحتوى عالمي.. "زين" توقّع اتفاقية شراكة حصرية مع OSN

سيتمتع المشتركون في باقات زين فايبر والجيل الخامس 5G بالمحتوى الترفيهي

أعلنت "زين السعودية" توقيعها اتفاقية شراكة حصرية مع شبكة OSN، تتيح بموجبها لمشتركيها في خدمات الهاتف المتنقل وباقات زين فايبر (FTTH) التمتع بمحتوى تطبيق OSN للمشاهدة عبر الإنترنت.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمتّع مشتركو "زين السعودية" في باقات زين فايبر والجيل الخامس (5G)، بالمحتوى الترفيهي الضخم لتطبيق OSN ولمدة 12 شهراً من دون أي تكلفة إضافية.

وكذلك، سيستفيد المشتركون في الباقات الأخرى من المشاهدة اللامحدودة المجانية لمدة شهرين، وبعد انتهاء المدة التجريبية يمكنهم الاشتراك من خلال الدفع المباشر لمتاجر التطبيقات وفقاً لاحتياجاتهم.

تأتي هذه الاتفاقية بالتوازي مع احتفال شركة "زين السعودية" بالذكرى السنوية الأولى على إطلاقها شبكة الجيل الخامس G5 بنجاح، محققةً إنجازات عالمية ومحلية منذ إطلاقها حتى اللحظة، إذ لم تتوقف الشركة عن التحديث والتطوير والتوسع في الخدمة حتى باتت "زين السعودية" مرادفة لشبكة الجيل الخامس وللأداء الأفضل في المنطقة والعالم.

وسيتمكن مشتركو "زين السعودية" من خلال تطبيق OSN للمشاهدة أونلاين من مشاهدة أحدث أفلام هوليوود، والمسلسلات الغربية الحائزة جوائز، وأفضل الإنتاجات العربية والأصلية، وبرامج الأطفال وغيرها من المحتوى الحصري من الاستديوهات العالمية، مثل Disney وMGM وHBO وUniversal وViacom CBS والكثير غيرها.

وفي هذا الإطار، لفت الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر؛ إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الشركة على توفير، ليس فقط أكثر بنية تحتية متطوّرة وأفضل الخدمات التقنية، بل أيضاً المحتوى الرقمي التثقيفي والترفيهي الذي يسهم في إثراء تجربة عملاء زين من مختلف الفئات والأعمار.. فهدفنا في "زين السعودية" أن نؤمّن لمشتركينا أفضل تجربة عميل وأكثرها تنوّعاً. تجربة عصرية تواكب متطلّبات مشتركينا، لناحية التقنية والمحتوى وسهولة الوصول إلى المحتوى في أي مكان وُجدوا فيه، وعبر أي جهاز يستخدمونه.

وتابع الدغيثر؛ قائلاً: "ستسهم هذه الاتفاقية الحصرية مع OSN، في دعم توجّهنا الإستراتيجي نحو المساهمة في الارتقاء بجودة حياة عملاء زين، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات الجميع".

من جانبه، قال باتريك تيليوكس، الرئيس التنفيذي لشبكة OSN: تُعدّ الشراكة مع شركة زين السعودية خطوة مهمّة لنا لنشر تطبيق OSN للمشاهدة أونلاين، وتأتي في الوقت المناسب تزامناً مع التزايد السريع للمحتوى الذي تقدمه OSN. ولطالما كنّا منصة الترفيه المفضّلة لمشاهدة الأفلام والمسلسلات المميزة من أكبر الاستديوهات العالمية، مثل Disney وNBC Universal وHBO وMGM وParamount؛ إلاّ أننا نسعى الآن إلى تعزيز انتشار خدماتنا من خلال توفير أعمال Disney+ الأصلية تزامناً مع وقت عرضها في الولايات المتحدة، مثل عرض الموسم الثاني من مسلسل التشويق The Mandalorian المستوحى من أفلام Star Wars. إضافة إلى ذلك، تتزامن شراكتنا مع شركة زين السعودية مع إطلاق إنتاجات OSN الأصلية بمحتوى مميز مثل برنامج "يلا نتعشى". وهذا هو الوقت الأمثل لهذه الشراكة حيث تعتمد كلّ من OSN وشركة "زين السعودية" على نقاط قوة كلّ منهما لتحقيق فائدة مشتركة.

وعليه، سيحظى عملاء زين بتجربة فريدة تجمع ما بين غنى المحتوى الذي يقدّمه تطبيق OSN من جهة، ومن جهة ثانية جودة الإنترنت الذي توفّره شركة "زين السعودية" التي حازت اعترافاً دولياً بمستوى تفوّقها من خلال جائزة أسرع إنترنت منزلي في المملكة من شركة أوكلا (Ookla) العالمية، المالكة لموقع SpeedTest الشهير والمتخصّص في قياس سرعات الإنترنت عالمياً.