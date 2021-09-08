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الاتفاق على خطة نقل الغاز المصري إلى لبنان

القاهرة تأمل في تصديره في أقرب وقت

وافق وزراء الطاقة في مصر، والأردن، ولبنان، وسوريا، اليوم (الأربعاء)، على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا.

وذكر وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، عقب الاجتماع الرباعي الذي عقد في الأردن، أن بلاده تأمل في تصدير الغاز المصري في أسرع وقت ممكن إلى الأردن؛ بهدف توليد الكهرباء ونقلها إلى لبنان، وفقاً لـ"رويترز".

وناقش الاجتماع خطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان، وتتضمن استخدام الغاز المصري لتوليد الكهرباء في الأردن ثم نقلها إلى لبنان عبر سوريا.

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الاتفاق على خطة نقل الغاز المصري إلى لبنان
سبق

وافق وزراء الطاقة في مصر، والأردن، ولبنان، وسوريا، اليوم (الأربعاء)، على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا.

وذكر وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، عقب الاجتماع الرباعي الذي عقد في الأردن، أن بلاده تأمل في تصدير الغاز المصري في أسرع وقت ممكن إلى الأردن؛ بهدف توليد الكهرباء ونقلها إلى لبنان، وفقاً لـ"رويترز".

وناقش الاجتماع خطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان، وتتضمن استخدام الغاز المصري لتوليد الكهرباء في الأردن ثم نقلها إلى لبنان عبر سوريا.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
02:37 PM

الاتفاق على خطة نقل الغاز المصري إلى لبنان

القاهرة تأمل في تصديره في أقرب وقت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق وزراء الطاقة في مصر، والأردن، ولبنان، وسوريا، اليوم (الأربعاء)، على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا.

وذكر وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، عقب الاجتماع الرباعي الذي عقد في الأردن، أن بلاده تأمل في تصدير الغاز المصري في أسرع وقت ممكن إلى الأردن؛ بهدف توليد الكهرباء ونقلها إلى لبنان، وفقاً لـ"رويترز".

وناقش الاجتماع خطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان، وتتضمن استخدام الغاز المصري لتوليد الكهرباء في الأردن ثم نقلها إلى لبنان عبر سوريا.

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