النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تقييم" توجّه حاملي عضوية "أساسي مؤقت" بالإسراع في متطلبات الحصول على الزمالة

الهيئة كثّفت عدد الدورات والاختبارات والمناقشات في خططها التدريبية لاستيعاب الراغبين

وجّهت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" دعوتها لجميع أعضائها الحاصلين على فئة عضوية "أساسي مؤقت" في جميع فروع التقييم بالإسراع في إكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة والحصول على فئة عضوية "عضو أساسي زميل" قبل انتهاء هذه المدة بتاريخ 17/ 1/ 1444هـ الموافق 15/ 8/ 2022م.

وذكرت الهيئة أن هذه الدعوة جاءت إشارة للأحكام الواردة في المادة (40) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي وتعديلاته التي نصت على استمرارية القائم بأعمال التقييم لدى نفاذ النظام في مزاولة أعماله بصفة عضو أساسي، على أن تنتفي عنه هذه الصفة ويلزم بالتوقف عن مزاولة مهنة التقييم إذا لم يجتز، خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام، امتحان شهادة الزمالة أو الامتحان الذي تعقده الهيئة من أجل تأهيله، وأجازت المادة للرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، وتم تمديدها بإقرار في تاريخ 2/ 2/ 1439هـ، مشيرة إلى قرب انتهاء المدة، حيث إن المادة 23 من نظام المقيّمين المعتمدين قد أوجبت على الهيئة أن تسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام.

وأكدت الهيئة استعدادها التام بتقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة عضوية "أساسي مؤقت" لإكمال المسار التدريبي، واستكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة، إذ قامت بزيادة عدد الدورات والاختبارات والمناقشات في خططها التدريبية لاستيعاب الراغبين في الحصول على شهادة زمالة الهيئة قبل انتهاء المدة وتشكيل فرق العمل الفنية والإدارية؛ لضمان تقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة "عضو أساسي مؤقت".

وبيّنت أن بإمكان الأعضاء التواصل والاطلاع على جميع معلومات الإجراءات ومتطلبات الحصول على شهادة الزمالة عبر قنوات التواصل المتاحة لديها كنظام التواصل على موقعها الإلكتروني www.taqeem.gov.sa، أو عبر الاتصال بالرقم الموحد (920011244)، متمنية لأعضائها بالمزيد من التقدم والنجاح، وممارسة مهنية احترافية وفق الأنظمة المعتمدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تقييم" توجّه حاملي عضوية "أساسي مؤقت" بالإسراع في متطلبات الحصول على الزمالة
سبق

وجّهت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" دعوتها لجميع أعضائها الحاصلين على فئة عضوية "أساسي مؤقت" في جميع فروع التقييم بالإسراع في إكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة والحصول على فئة عضوية "عضو أساسي زميل" قبل انتهاء هذه المدة بتاريخ 17/ 1/ 1444هـ الموافق 15/ 8/ 2022م.

وذكرت الهيئة أن هذه الدعوة جاءت إشارة للأحكام الواردة في المادة (40) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي وتعديلاته التي نصت على استمرارية القائم بأعمال التقييم لدى نفاذ النظام في مزاولة أعماله بصفة عضو أساسي، على أن تنتفي عنه هذه الصفة ويلزم بالتوقف عن مزاولة مهنة التقييم إذا لم يجتز، خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام، امتحان شهادة الزمالة أو الامتحان الذي تعقده الهيئة من أجل تأهيله، وأجازت المادة للرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، وتم تمديدها بإقرار في تاريخ 2/ 2/ 1439هـ، مشيرة إلى قرب انتهاء المدة، حيث إن المادة 23 من نظام المقيّمين المعتمدين قد أوجبت على الهيئة أن تسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام.

وأكدت الهيئة استعدادها التام بتقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة عضوية "أساسي مؤقت" لإكمال المسار التدريبي، واستكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة، إذ قامت بزيادة عدد الدورات والاختبارات والمناقشات في خططها التدريبية لاستيعاب الراغبين في الحصول على شهادة زمالة الهيئة قبل انتهاء المدة وتشكيل فرق العمل الفنية والإدارية؛ لضمان تقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة "عضو أساسي مؤقت".

وبيّنت أن بإمكان الأعضاء التواصل والاطلاع على جميع معلومات الإجراءات ومتطلبات الحصول على شهادة الزمالة عبر قنوات التواصل المتاحة لديها كنظام التواصل على موقعها الإلكتروني www.taqeem.gov.sa، أو عبر الاتصال بالرقم الموحد (920011244)، متمنية لأعضائها بالمزيد من التقدم والنجاح، وممارسة مهنية احترافية وفق الأنظمة المعتمدة.

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
02:53 PM

"تقييم" توجّه حاملي عضوية "أساسي مؤقت" بالإسراع في متطلبات الحصول على الزمالة

الهيئة كثّفت عدد الدورات والاختبارات والمناقشات في خططها التدريبية لاستيعاب الراغبين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
431

وجّهت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" دعوتها لجميع أعضائها الحاصلين على فئة عضوية "أساسي مؤقت" في جميع فروع التقييم بالإسراع في إكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة والحصول على فئة عضوية "عضو أساسي زميل" قبل انتهاء هذه المدة بتاريخ 17/ 1/ 1444هـ الموافق 15/ 8/ 2022م.

وذكرت الهيئة أن هذه الدعوة جاءت إشارة للأحكام الواردة في المادة (40) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي وتعديلاته التي نصت على استمرارية القائم بأعمال التقييم لدى نفاذ النظام في مزاولة أعماله بصفة عضو أساسي، على أن تنتفي عنه هذه الصفة ويلزم بالتوقف عن مزاولة مهنة التقييم إذا لم يجتز، خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام، امتحان شهادة الزمالة أو الامتحان الذي تعقده الهيئة من أجل تأهيله، وأجازت المادة للرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، وتم تمديدها بإقرار في تاريخ 2/ 2/ 1439هـ، مشيرة إلى قرب انتهاء المدة، حيث إن المادة 23 من نظام المقيّمين المعتمدين قد أوجبت على الهيئة أن تسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام.

وأكدت الهيئة استعدادها التام بتقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة عضوية "أساسي مؤقت" لإكمال المسار التدريبي، واستكمال متطلبات الحصول على شهادة زمالة الهيئة، إذ قامت بزيادة عدد الدورات والاختبارات والمناقشات في خططها التدريبية لاستيعاب الراغبين في الحصول على شهادة زمالة الهيئة قبل انتهاء المدة وتشكيل فرق العمل الفنية والإدارية؛ لضمان تقديم الدعم اللازم للحاصلين على فئة "عضو أساسي مؤقت".

وبيّنت أن بإمكان الأعضاء التواصل والاطلاع على جميع معلومات الإجراءات ومتطلبات الحصول على شهادة الزمالة عبر قنوات التواصل المتاحة لديها كنظام التواصل على موقعها الإلكتروني www.taqeem.gov.sa، أو عبر الاتصال بالرقم الموحد (920011244)، متمنية لأعضائها بالمزيد من التقدم والنجاح، وممارسة مهنية احترافية وفق الأنظمة المعتمدة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,416
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,871
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,025
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,591

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة