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موريتانيا: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1283

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1283 حالة مؤكدة.

وأضاف "ولد الزحاف" خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، أنهم اكتشفوا المصابين الجدد إثر القيام بـ357 تحليلًا مخبريًّا؛ مشيرًا إلى تسجيل 3 حالات شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 142 حالة.

ولفت النظر إلى تسجيل 10 وفيات جدد بهذا الوباء، ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين 71 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1283 حالة مؤكدة.

وأضاف "ولد الزحاف" خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، أنهم اكتشفوا المصابين الجدد إثر القيام بـ357 تحليلًا مخبريًّا؛ مشيرًا إلى تسجيل 3 حالات شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 142 حالة.

ولفت النظر إلى تسجيل 10 وفيات جدد بهذا الوباء، ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين 71 شخصًا.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
08:32 AM

موريتانيا: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1283

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف، عن تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1283 حالة مؤكدة.

وأضاف "ولد الزحاف" خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، أنهم اكتشفوا المصابين الجدد إثر القيام بـ357 تحليلًا مخبريًّا؛ مشيرًا إلى تسجيل 3 حالات شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 142 حالة.

ولفت النظر إلى تسجيل 10 وفيات جدد بهذا الوباء، ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين 71 شخصًا.

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