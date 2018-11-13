النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بمواطن ومقيم أُدينا في قضيتَيْ تستر وغش تجاري بالزلفي

"شبة ضوء".. عشاء خيري لـ"بنيان" يدعم مشاريعها وأنشطتها المقدمة للأسر المستفيدة

برعاية من صحيفة "سبق" الشريك الإعلامي للجمعية ..وقيمة التذكرة 200 ريال

تنظم جمعية بنيان الأهلية، فعالية "شبة ضوء"، وهي عبارة عن عشاء خيري وفعاليات مصاحبة يعود ريعها على دعم مشاريع وأنشطة الجمعية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة برعاية الشريك الإعلامي للجمعية "سبق"، وتغطية شاملة للمناسبة.
ستقام الفعالية يوم السبت الموافق 24/ 11/ 2018 بمنتجع ماربيلا العمارية الجازية١، وستكون قيمه التذكرة ٢٠٠ ريال، ودعت الجمعية الجميع لحضور ودعم هذه الفعالية، والتي سيكون لها الأثر والمردود الإيجابي في المشاريع ودعم الأسر المستفيدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"شبة ضوء".. عشاء خيري لـ"بنيان" يدعم مشاريعها وأنشطتها المقدمة للأسر المستفيدة
سبق

تنظم جمعية بنيان الأهلية، فعالية "شبة ضوء"، وهي عبارة عن عشاء خيري وفعاليات مصاحبة يعود ريعها على دعم مشاريع وأنشطة الجمعية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة برعاية الشريك الإعلامي للجمعية "سبق"، وتغطية شاملة للمناسبة.
ستقام الفعالية يوم السبت الموافق 24/ 11/ 2018 بمنتجع ماربيلا العمارية الجازية١، وستكون قيمه التذكرة ٢٠٠ ريال، ودعت الجمعية الجميع لحضور ودعم هذه الفعالية، والتي سيكون لها الأثر والمردود الإيجابي في المشاريع ودعم الأسر المستفيدة.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
10:38 AM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
12:07 PM

"شبة ضوء".. عشاء خيري لـ"بنيان" يدعم مشاريعها وأنشطتها المقدمة للأسر المستفيدة

برعاية من صحيفة "سبق" الشريك الإعلامي للجمعية ..وقيمة التذكرة 200 ريال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
896

تنظم جمعية بنيان الأهلية، فعالية "شبة ضوء"، وهي عبارة عن عشاء خيري وفعاليات مصاحبة يعود ريعها على دعم مشاريع وأنشطة الجمعية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة برعاية الشريك الإعلامي للجمعية "سبق"، وتغطية شاملة للمناسبة.
ستقام الفعالية يوم السبت الموافق 24/ 11/ 2018 بمنتجع ماربيلا العمارية الجازية١، وستكون قيمه التذكرة ٢٠٠ ريال، ودعت الجمعية الجميع لحضور ودعم هذه الفعالية، والتي سيكون لها الأثر والمردود الإيجابي في المشاريع ودعم الأسر المستفيدة.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,476
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,755
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,270
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,349

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة