"شبة ضوء".. عشاء خيري لـ"بنيان" يدعم مشاريعها وأنشطتها المقدمة للأسر المستفيدة

برعاية من صحيفة "سبق" الشريك الإعلامي للجمعية ..وقيمة التذكرة 200 ريال

تنظم جمعية بنيان الأهلية، فعالية "شبة ضوء"، وهي عبارة عن عشاء خيري وفعاليات مصاحبة يعود ريعها على دعم مشاريع وأنشطة الجمعية، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة برعاية الشريك الإعلامي للجمعية "سبق"، وتغطية شاملة للمناسبة.

ستقام الفعالية يوم السبت الموافق 24/ 11/ 2018 بمنتجع ماربيلا العمارية الجازية١، وستكون قيمه التذكرة ٢٠٠ ريال، ودعت الجمعية الجميع لحضور ودعم هذه الفعالية، والتي سيكون لها الأثر والمردود الإيجابي في المشاريع ودعم الأسر المستفيدة.