وضع حرج في 5 مناطق .. فيضانات عارمة تقتل 3 أوكرانيين وتشرد 800

موجة أمطار عنيفة لم تشهدها البلاد منذ 2008

قتلت فيضانات عارمة في أوكرانيا ثلاثة أشخاص، وأجبرت المئات على النزوح عن منازلهم وعزلت عدة قرى في الأقاليم الغربية بالبلاد، بحسب ما أفادت السلطات، اليوم (الأربعاء).

وأوضح وزير الداخلية أرسين أفاكوف وهو يتفقد المناطق المتضررة من الفيضانات مع رئيس الوزراء دنيس شميهال، أنه جرى إجلاء نحو 800 شخص منذ بدء هطول الأمطار أمس الأول، بينما كان كثيرون يحاولون حراسة ممتلكاتهم، وفقًا لـ"رويترز".

من جانب آخر، أشار "شميهال" للصحفيين إلى الوضع في خمس مناطق حرج، ومنطقة إيفانو-فرانكفيسك هي الأكثر تضررًا، آخر موجة أمطار كهذه كانت عام 2008.