النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وضع حرج في 5 مناطق .. فيضانات عارمة تقتل 3 أوكرانيين وتشرد 800

موجة أمطار عنيفة لم تشهدها البلاد منذ 2008

قتلت فيضانات عارمة في أوكرانيا ثلاثة أشخاص، وأجبرت المئات على النزوح عن منازلهم وعزلت عدة قرى في الأقاليم الغربية بالبلاد، بحسب ما أفادت السلطات، اليوم (الأربعاء).

وأوضح وزير الداخلية أرسين أفاكوف وهو يتفقد المناطق المتضررة من الفيضانات مع رئيس الوزراء دنيس شميهال، أنه جرى إجلاء نحو 800 شخص منذ بدء هطول الأمطار أمس الأول، بينما كان كثيرون يحاولون حراسة ممتلكاتهم، وفقًا لـ"رويترز".

من جانب آخر، أشار "شميهال" للصحفيين إلى الوضع في خمس مناطق حرج، ومنطقة إيفانو-فرانكفيسك هي الأكثر تضررًا، آخر موجة أمطار كهذه كانت عام 2008.

الرئيسية/ محطات

اعلان
وضع حرج في 5 مناطق .. فيضانات عارمة تقتل 3 أوكرانيين وتشرد 800
سبق

قتلت فيضانات عارمة في أوكرانيا ثلاثة أشخاص، وأجبرت المئات على النزوح عن منازلهم وعزلت عدة قرى في الأقاليم الغربية بالبلاد، بحسب ما أفادت السلطات، اليوم (الأربعاء).

وأوضح وزير الداخلية أرسين أفاكوف وهو يتفقد المناطق المتضررة من الفيضانات مع رئيس الوزراء دنيس شميهال، أنه جرى إجلاء نحو 800 شخص منذ بدء هطول الأمطار أمس الأول، بينما كان كثيرون يحاولون حراسة ممتلكاتهم، وفقًا لـ"رويترز".

من جانب آخر، أشار "شميهال" للصحفيين إلى الوضع في خمس مناطق حرج، ومنطقة إيفانو-فرانكفيسك هي الأكثر تضررًا، آخر موجة أمطار كهذه كانت عام 2008.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
09:51 PM

وضع حرج في 5 مناطق .. فيضانات عارمة تقتل 3 أوكرانيين وتشرد 800

موجة أمطار عنيفة لم تشهدها البلاد منذ 2008

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,419

قتلت فيضانات عارمة في أوكرانيا ثلاثة أشخاص، وأجبرت المئات على النزوح عن منازلهم وعزلت عدة قرى في الأقاليم الغربية بالبلاد، بحسب ما أفادت السلطات، اليوم (الأربعاء).

وأوضح وزير الداخلية أرسين أفاكوف وهو يتفقد المناطق المتضررة من الفيضانات مع رئيس الوزراء دنيس شميهال، أنه جرى إجلاء نحو 800 شخص منذ بدء هطول الأمطار أمس الأول، بينما كان كثيرون يحاولون حراسة ممتلكاتهم، وفقًا لـ"رويترز".

من جانب آخر، أشار "شميهال" للصحفيين إلى الوضع في خمس مناطق حرج، ومنطقة إيفانو-فرانكفيسك هي الأكثر تضررًا، آخر موجة أمطار كهذه كانت عام 2008.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,366
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,301
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,171
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,527

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة