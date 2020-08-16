مركز الملك سلمان يسلم صحة ساحل حضرموت أجهزة التنفس الاصطناعي لمكافحة كورونا

ضمن جهود المملكة لدعم الشعب اليمني

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت مجموعة من أجهزة التنفس الاصطناعي ضمن المساعدات الطبية الخاصة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الجمهورية اليمنية.

وقدّم وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد حسن باصريح خالص شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على دعمه المحافظة بمختلف أشكال العون الإنساني، مشيراً إلى أهمية هذه المساعدات الطبية في مكافحة تفشي انتشار كورونا، مبيناً أن هذه الأجهزة ستوزع على المستشفيات ومراكز العزل الخاصة التي تستقبل الحالات المصابة بالفيروس في محافظة حضرموت، ومحاولة تغطية احتياجات المحافظة منها.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز لدعم الشعب اليمني الشقيق في جميع المجالات ومنها مساعدته في تخطي أزمة وباء كورونا والحد من آثاره.