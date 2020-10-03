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"ترامب": أشعر بأنني بخير بمساعدة الأطباء والممرضين

وصف أعضاء الكوادر الطبية بـ"الرائعين"

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على "تويتر"، اليوم (السبت)، أنه يشعر بأنه بخير، بمساعدة الأطباء والممرضين في مركز والتر ريد الطبي العسكري.

وقال "ترامب": "الأطباء والممرضون والجميع في مركز والتر ريد الطبي، والآخرون في المؤسسات المماثلة، الذين انضموا إليهم جميعهم رائعون حقًا".

وأضاف: "أحرزنا تقدمًا هائلاً خلال الشهور الستة الماضية في مكافحة هذا الوباء. بمساعدتهم أشعر بأنني بخير"، وفقًا لـ "رويترز".

الرئيس الأمريكي فيروس كورونا الجديد

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"ترامب": أشعر بأنني بخير بمساعدة الأطباء والممرضين
سبق

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على "تويتر"، اليوم (السبت)، أنه يشعر بأنه بخير، بمساعدة الأطباء والممرضين في مركز والتر ريد الطبي العسكري.

وقال "ترامب": "الأطباء والممرضون والجميع في مركز والتر ريد الطبي، والآخرون في المؤسسات المماثلة، الذين انضموا إليهم جميعهم رائعون حقًا".

وأضاف: "أحرزنا تقدمًا هائلاً خلال الشهور الستة الماضية في مكافحة هذا الوباء. بمساعدتهم أشعر بأنني بخير"، وفقًا لـ "رويترز".

03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
09:36 PM

"ترامب": أشعر بأنني بخير بمساعدة الأطباء والممرضين

وصف أعضاء الكوادر الطبية بـ"الرائعين"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على "تويتر"، اليوم (السبت)، أنه يشعر بأنه بخير، بمساعدة الأطباء والممرضين في مركز والتر ريد الطبي العسكري.

وقال "ترامب": "الأطباء والممرضون والجميع في مركز والتر ريد الطبي، والآخرون في المؤسسات المماثلة، الذين انضموا إليهم جميعهم رائعون حقًا".

وأضاف: "أحرزنا تقدمًا هائلاً خلال الشهور الستة الماضية في مكافحة هذا الوباء. بمساعدتهم أشعر بأنني بخير"، وفقًا لـ "رويترز".

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