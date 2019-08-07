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طبيب رياضي: بعض مدربي الصالات يشكّلون خطرًا كبيرًا على الشباب

قال: يروّجون لمنشطات خطرة.. والمكملات الغذائية تستخدم فقط في هذه الحالات

انتقد طبيب مختص في الطب الرياضي، تجاوز بعض المدربين في الصالات الرياضية لتخصصهم، وتقديم نصائح طبية خاطئة لبعض المرضى، وكذلك ترويجهم لمنشطات ومكملات غذائية خطيرة.

وتفصيلًا، قال المتخصص في العلاج الطبيعي والطب الرياضي بجامعة المجمعة الدكتور مساعد الزهراني: إن بعض المدربين الرياضين في الصالات الرياضية يشكّلون خطرًا كبيرًا على الشباب؛ إما بترويجهم لمنشطات ومكملات غذائية خطيرة، أو بتقديمهم نصائح طبية لبعض المرضى ليست من اختصاصهم؛ داعيًا لعدم الثقة بأحد إلا في مجال عمله، فالمدرب الرياضي مختص بالتدريب فقط لا غير.

وأضاف مغردًا عبر حسابه على "تويتر" أن كثيرًا من الدراسات لا تنصح باستخدام المكملات الغذائية بسبب أضرارها؛ حيث يُنصح باستبدالها بأغذية صحية وخصوصًا الخضراوات والفواكه؛ فهي غنية بالمعادن والفيتامينات وفائدتها أفضل من المكملات.

وبيّن أن المكملات الغذائية تُستخدم فقط في حال وجود نقص في أحد الفيتامينات أو المعادن التي لا يمكن تعويضها بالأكل.

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طبيب رياضي: بعض مدربي الصالات يشكّلون خطرًا كبيرًا على الشباب
سبق

انتقد طبيب مختص في الطب الرياضي، تجاوز بعض المدربين في الصالات الرياضية لتخصصهم، وتقديم نصائح طبية خاطئة لبعض المرضى، وكذلك ترويجهم لمنشطات ومكملات غذائية خطيرة.

وتفصيلًا، قال المتخصص في العلاج الطبيعي والطب الرياضي بجامعة المجمعة الدكتور مساعد الزهراني: إن بعض المدربين الرياضين في الصالات الرياضية يشكّلون خطرًا كبيرًا على الشباب؛ إما بترويجهم لمنشطات ومكملات غذائية خطيرة، أو بتقديمهم نصائح طبية لبعض المرضى ليست من اختصاصهم؛ داعيًا لعدم الثقة بأحد إلا في مجال عمله، فالمدرب الرياضي مختص بالتدريب فقط لا غير.

وأضاف مغردًا عبر حسابه على "تويتر" أن كثيرًا من الدراسات لا تنصح باستخدام المكملات الغذائية بسبب أضرارها؛ حيث يُنصح باستبدالها بأغذية صحية وخصوصًا الخضراوات والفواكه؛ فهي غنية بالمعادن والفيتامينات وفائدتها أفضل من المكملات.

وبيّن أن المكملات الغذائية تُستخدم فقط في حال وجود نقص في أحد الفيتامينات أو المعادن التي لا يمكن تعويضها بالأكل.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
12:14 PM

طبيب رياضي: بعض مدربي الصالات يشكّلون خطرًا كبيرًا على الشباب

قال: يروّجون لمنشطات خطرة.. والمكملات الغذائية تستخدم فقط في هذه الحالات

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
3
9,325

انتقد طبيب مختص في الطب الرياضي، تجاوز بعض المدربين في الصالات الرياضية لتخصصهم، وتقديم نصائح طبية خاطئة لبعض المرضى، وكذلك ترويجهم لمنشطات ومكملات غذائية خطيرة.

وتفصيلًا، قال المتخصص في العلاج الطبيعي والطب الرياضي بجامعة المجمعة الدكتور مساعد الزهراني: إن بعض المدربين الرياضين في الصالات الرياضية يشكّلون خطرًا كبيرًا على الشباب؛ إما بترويجهم لمنشطات ومكملات غذائية خطيرة، أو بتقديمهم نصائح طبية لبعض المرضى ليست من اختصاصهم؛ داعيًا لعدم الثقة بأحد إلا في مجال عمله، فالمدرب الرياضي مختص بالتدريب فقط لا غير.

وأضاف مغردًا عبر حسابه على "تويتر" أن كثيرًا من الدراسات لا تنصح باستخدام المكملات الغذائية بسبب أضرارها؛ حيث يُنصح باستبدالها بأغذية صحية وخصوصًا الخضراوات والفواكه؛ فهي غنية بالمعادن والفيتامينات وفائدتها أفضل من المكملات.

وبيّن أن المكملات الغذائية تُستخدم فقط في حال وجود نقص في أحد الفيتامينات أو المعادن التي لا يمكن تعويضها بالأكل.

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