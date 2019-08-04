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"الجوازات": أكثر من 1.6 مليون حاج يصلون المملكة عبر جميع المنافذ

وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية حتى نهاية يوم أمس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.604.171 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.498.909 حجاج، فيما قدم عن طريق البر 88.346 حاجاً، وعبر البحر 16.916 حاجاً، وذلك بزيادة 117.222 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 8%.

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"الجوازات": أكثر من 1.6 مليون حاج يصلون المملكة عبر جميع المنافذ
سبق

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.604.171 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.498.909 حجاج، فيما قدم عن طريق البر 88.346 حاجاً، وعبر البحر 16.916 حاجاً، وذلك بزيادة 117.222 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 8%.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
04:43 PM

"الجوازات": أكثر من 1.6 مليون حاج يصلون المملكة عبر جميع المنافذ

وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية حتى نهاية يوم أمس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.604.171 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.498.909 حجاج، فيما قدم عن طريق البر 88.346 حاجاً، وعبر البحر 16.916 حاجاً، وذلك بزيادة 117.222 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 8%.

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