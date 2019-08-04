"الجوازات": أكثر من 1.6 مليون حاج يصلون المملكة عبر جميع المنافذ

وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية حتى نهاية يوم أمس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.604.171 حاجاً، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.498.909 حجاج، فيما قدم عن طريق البر 88.346 حاجاً، وعبر البحر 16.916 حاجاً، وذلك بزيادة 117.222 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 8%.