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عملية تحرير.. "الشرعية" تنتزع سلسلة جبلية من الحوثيين

خلَّفت الكثير من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا غداة إطلاقها

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم (الاثنين) تقدمًا كبيرًا في محور البقع بمحافظة صعدة بعد معارك شرسة مع مليشيا الحوثي الانقلابية، سيطرت خلالها على عدد من الجبال والمواقع التي كان يتمركز فيها عناصر المليشيا.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن قوات لواء التحرير سيطرت على سلسلة جبال رشاحة التي كان يتمترس فيها عناصر المليشيا الانقلابية.

وأضاف بأن الجيش الوطني أطلق فجر أمس عملية تحرير واسعة، تستهدف تحرير السلاسل الجبلية كافة بمنطقة رشاحة، أدت إلى فرار عناصر المليشيا مخلفين وراءهم الكثير من القتلى والجرحى.

الرئيسية/ أخبار العالم

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عملية تحرير.. "الشرعية" تنتزع سلسلة جبلية من الحوثيين
سبق

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم (الاثنين) تقدمًا كبيرًا في محور البقع بمحافظة صعدة بعد معارك شرسة مع مليشيا الحوثي الانقلابية، سيطرت خلالها على عدد من الجبال والمواقع التي كان يتمركز فيها عناصر المليشيا.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن قوات لواء التحرير سيطرت على سلسلة جبال رشاحة التي كان يتمترس فيها عناصر المليشيا الانقلابية.

وأضاف بأن الجيش الوطني أطلق فجر أمس عملية تحرير واسعة، تستهدف تحرير السلاسل الجبلية كافة بمنطقة رشاحة، أدت إلى فرار عناصر المليشيا مخلفين وراءهم الكثير من القتلى والجرحى.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
11:34 PM

عملية تحرير.. "الشرعية" تنتزع سلسلة جبلية من الحوثيين

خلَّفت الكثير من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا غداة إطلاقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم (الاثنين) تقدمًا كبيرًا في محور البقع بمحافظة صعدة بعد معارك شرسة مع مليشيا الحوثي الانقلابية، سيطرت خلالها على عدد من الجبال والمواقع التي كان يتمركز فيها عناصر المليشيا.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن قوات لواء التحرير سيطرت على سلسلة جبال رشاحة التي كان يتمترس فيها عناصر المليشيا الانقلابية.

وأضاف بأن الجيش الوطني أطلق فجر أمس عملية تحرير واسعة، تستهدف تحرير السلاسل الجبلية كافة بمنطقة رشاحة، أدت إلى فرار عناصر المليشيا مخلفين وراءهم الكثير من القتلى والجرحى.

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