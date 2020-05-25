وسط احترازات مشددة.. شاهد كيف احتفت "سجون مكة" بالعيد

السماح للنزلاء والنزيلات بالاتصال بذويهم.. هدايا وبعض الفعاليات

أقامت سجون منطقة مكة المكرمة، احتفالاتها بأول أيام العيد الفطر المبارك لهذا العام، وسط إجراءات احترازية ووقائية، تَضَمّنت توزيع هدايا وحلويات وبعض الفعاليات.

وأوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء دكتور إبراهيم بن سعد الغامدي، أن الاحتفالات مستمرة على مدى ثلاثة أيام، وتشمل توزيع الهدايا على النزلاء والنزيلات وذويهم، بالتعاون مع البريد السعودي ومراكز الأحياء بمنطقة مكة، بالإضافة إلى القطاعات العسكرية والأمنية في نقاط الفرز وللكادر الطبي بالمستشفيات، واحتفالات أون لاين لإدارة سجن بريمان.

وأضاف أنه جرى توزيع حلويات العيد على كافة سجون محافظات المنطقة، وسُمِح للنزلاء والنزيلات بإجراء الاتصالات الهاتفية بذويهم ومعايدتهم هاتفيًّا من الساعة 6 صباحًا وحتى الـ12 مساء.

وأكد "الغامدي" أن ذلك يأتي إيمانًا من المديرية العامة للسجون بأهمية تعزيز القيم الإسلامية في نفوس النزلاء، واستشعارًا لدورها في أمن المجتمع وسلامته، وتأصيلًا للهدي النبوي بإدخال الفرح والسرور على المسلمين ومشاركة النزلاء في الاحتفال بالعيد الذي يُعد وجهًا من أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتأهيلية لكل النزلاء بلا استثناء.