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أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد 1460 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1460 جولة رقابية مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق خمس منشآت مخالفة، ورصد 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وتأتي الجولات ضمن جهود الأمانة في تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، وخاصة في أيام عيد الأضحى المبارك، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكل مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.

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أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1460 جولة رقابية مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق خمس منشآت مخالفة، ورصد 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وتأتي الجولات ضمن جهود الأمانة في تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، وخاصة في أيام عيد الأضحى المبارك، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكل مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.

19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
02:44 PM

أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد 1460 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1460 جولة رقابية مع الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق خمس منشآت مخالفة، ورصد 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وتأتي الجولات ضمن جهود الأمانة في تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، وخاصة في أيام عيد الأضحى المبارك، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكل مدن ومحافظات المنطقة، وأبانت الأمانة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودعت الأمانة الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.

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