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"بيزوس" يرفض المواجهة ويتهرب من حل مشكلة البضائع المقلدة في أمازون

لجأ لوسائل التواصل الاجتماعي للتنفيس عن غضبه من البيت الأبيض

دفعت مطالبة المستشار التجاري في البيت الأبيض بيتر نافارو، بالاجتماع مع الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس لمناقشة مشكلة البضائع المقلدة المنتشرة في الموقع إلى غضب الأخير ولجوئه إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتنفيس عن غضبه.

وقام بيزوس بنشر صورة على انستغرام مصحوبة بتعليق يقصد به المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو الذي اتهم جيف بيزوس عدة مرات بالتهرب من المحادثات حول المشكلة المستمرة في أمازون وهي البضائع المقلدة.

وقال بيزوس في تعليق له " دعنا نقول إنك في حفل كبير وإن شخصاً لا تعرفه يقترب منك وأنت تتحدث إلى والدك وصديقتك ويطلب عقد اجتماع معك، دعنا نقول إن هذا الشخص هو من النوع الذي يستخدم كلمة "أتباعك" لوصف الأشخاص الذين يعملون معك"، كيف ترد؟ نعم، بالتأكيد سوف اجتمع معك - لا، لن أجتمع معك - اتصل بفلان وفلان وسوف يرتب الأمر - لا ترد عليه مطلقاً - شيء آخر "املأ الفراغ".

وكان المستشار التجاري في البيت الأبيض قال في لقاء صحفي إنه يريد الاجتماع مع بيزوس حول مشكلة البضائع المقلدة في أمازون وإنه قرر الضغط عليه من أجل ذلك.

جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون أمازون

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بيزوس" يرفض المواجهة ويتهرب من حل مشكلة البضائع المقلدة في أمازون
سبق

دفعت مطالبة المستشار التجاري في البيت الأبيض بيتر نافارو، بالاجتماع مع الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس لمناقشة مشكلة البضائع المقلدة المنتشرة في الموقع إلى غضب الأخير ولجوئه إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتنفيس عن غضبه.

وقام بيزوس بنشر صورة على انستغرام مصحوبة بتعليق يقصد به المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو الذي اتهم جيف بيزوس عدة مرات بالتهرب من المحادثات حول المشكلة المستمرة في أمازون وهي البضائع المقلدة.

وقال بيزوس في تعليق له " دعنا نقول إنك في حفل كبير وإن شخصاً لا تعرفه يقترب منك وأنت تتحدث إلى والدك وصديقتك ويطلب عقد اجتماع معك، دعنا نقول إن هذا الشخص هو من النوع الذي يستخدم كلمة "أتباعك" لوصف الأشخاص الذين يعملون معك"، كيف ترد؟ نعم، بالتأكيد سوف اجتمع معك - لا، لن أجتمع معك - اتصل بفلان وفلان وسوف يرتب الأمر - لا ترد عليه مطلقاً - شيء آخر "املأ الفراغ".

وكان المستشار التجاري في البيت الأبيض قال في لقاء صحفي إنه يريد الاجتماع مع بيزوس حول مشكلة البضائع المقلدة في أمازون وإنه قرر الضغط عليه من أجل ذلك.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
11:58 PM

"بيزوس" يرفض المواجهة ويتهرب من حل مشكلة البضائع المقلدة في أمازون

لجأ لوسائل التواصل الاجتماعي للتنفيس عن غضبه من البيت الأبيض

A A A
خالد علي - الرياض
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2,142

دفعت مطالبة المستشار التجاري في البيت الأبيض بيتر نافارو، بالاجتماع مع الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس لمناقشة مشكلة البضائع المقلدة المنتشرة في الموقع إلى غضب الأخير ولجوئه إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتنفيس عن غضبه.

وقام بيزوس بنشر صورة على انستغرام مصحوبة بتعليق يقصد به المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو الذي اتهم جيف بيزوس عدة مرات بالتهرب من المحادثات حول المشكلة المستمرة في أمازون وهي البضائع المقلدة.

وقال بيزوس في تعليق له " دعنا نقول إنك في حفل كبير وإن شخصاً لا تعرفه يقترب منك وأنت تتحدث إلى والدك وصديقتك ويطلب عقد اجتماع معك، دعنا نقول إن هذا الشخص هو من النوع الذي يستخدم كلمة "أتباعك" لوصف الأشخاص الذين يعملون معك"، كيف ترد؟ نعم، بالتأكيد سوف اجتمع معك - لا، لن أجتمع معك - اتصل بفلان وفلان وسوف يرتب الأمر - لا ترد عليه مطلقاً - شيء آخر "املأ الفراغ".

وكان المستشار التجاري في البيت الأبيض قال في لقاء صحفي إنه يريد الاجتماع مع بيزوس حول مشكلة البضائع المقلدة في أمازون وإنه قرر الضغط عليه من أجل ذلك.

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