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"المولد" يشارك في تدريبات الأهلي.. والفريق يواجه غداً "أحد"

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء أمس الثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي.

أجرى اللاعبون في الحصة التدريبية الصباحية، تمارين تقوية العضلات، وتدريبات رفع المعدل اللياقي، داخل صالة الحديد بمقر النادي.

وفي الحصة التدريبية المسائية أدى اللاعبون تمارين لياقية وتكتيكية متنوعة اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، وذلك من خلال تقسيم عناصر الفريق إلى مجموعات في أجزاء من ملعب التدريبات.


وأوعز المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، للاعبين بتسديد الكرات الثابتة والمتحركة خلال الحصة المسائية، شارك لاعب الفريق الكروي الأول سعيد المولد في الحصة التدريبية مساء اليوم.

و يخوض الفريق مواجهة ودية في 7:45 من مساء اليوم الأربعاء أمام فريق "أحد" على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"المولد" يشارك في تدريبات الأهلي.. والفريق يواجه غداً "أحد"
سبق

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء أمس الثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي.

أجرى اللاعبون في الحصة التدريبية الصباحية، تمارين تقوية العضلات، وتدريبات رفع المعدل اللياقي، داخل صالة الحديد بمقر النادي.

وفي الحصة التدريبية المسائية أدى اللاعبون تمارين لياقية وتكتيكية متنوعة اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، وذلك من خلال تقسيم عناصر الفريق إلى مجموعات في أجزاء من ملعب التدريبات.


وأوعز المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، للاعبين بتسديد الكرات الثابتة والمتحركة خلال الحصة المسائية، شارك لاعب الفريق الكروي الأول سعيد المولد في الحصة التدريبية مساء اليوم.

و يخوض الفريق مواجهة ودية في 7:45 من مساء اليوم الأربعاء أمام فريق "أحد" على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
12:40 AM

"المولد" يشارك في تدريبات الأهلي.. والفريق يواجه غداً "أحد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تدريباته مساء أمس الثلاثاء على فترتين صباحية ومسائية، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي.

أجرى اللاعبون في الحصة التدريبية الصباحية، تمارين تقوية العضلات، وتدريبات رفع المعدل اللياقي، داخل صالة الحديد بمقر النادي.

وفي الحصة التدريبية المسائية أدى اللاعبون تمارين لياقية وتكتيكية متنوعة اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، وذلك من خلال تقسيم عناصر الفريق إلى مجموعات في أجزاء من ملعب التدريبات.


وأوعز المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، للاعبين بتسديد الكرات الثابتة والمتحركة خلال الحصة المسائية، شارك لاعب الفريق الكروي الأول سعيد المولد في الحصة التدريبية مساء اليوم.

و يخوض الفريق مواجهة ودية في 7:45 من مساء اليوم الأربعاء أمام فريق "أحد" على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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