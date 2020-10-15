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"المنصوري" يناقش استعدادات استقبال المعتمرين في المرحلة الثانية

خلال اجتماع عقده مع وكلاء شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

ناقش وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، اليوم، مع وكلاء الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ استعدادات الرئاسة العامة، لاستقبال المعتمرين والمصلين في المرحلة الثانية، والتي تصل إلى 75% من الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.

وأكد "المنصوري" خلال الاجتماع، على تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق الأنظمة التي اعتمدتها الجهات الصحية بالمملكة، والقيام بعمليات الغسيل والتعقيم وفق الخطط الموضوعة، والمحافظة على الأوقات المحددة للأعمال الخدمية بكل دقه، مراعاة لإدارة الحشود وعدم مضايقة المعتمرين والمصلين خلال أدائهم لعباداتهم.

واستعرض الاجتماع خطة كل وكالة وكيفية تطبيقها خاصة المتعلقة في إدارة الحشود، والأبواب، والمصليات، والتوجيه والإرشاد، ونشر الرسائل التوعوية والعلمية، والعربات، وتوفير ماء زمزم من خلال العبوات البلاستيكية المعقمة.

وطالب "المنصوري" بأن تكون المتابعة مستمرة ودقيقة لجميع الأعمال، ويرصد فيها جميع الإيجابيات والسلبيات، لتقديم خدمات مميزة تحقق تطلعات ولاة الأمر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المنصوري" يناقش استعدادات استقبال المعتمرين في المرحلة الثانية
سبق

ناقش وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، اليوم، مع وكلاء الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ استعدادات الرئاسة العامة، لاستقبال المعتمرين والمصلين في المرحلة الثانية، والتي تصل إلى 75% من الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.

وأكد "المنصوري" خلال الاجتماع، على تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق الأنظمة التي اعتمدتها الجهات الصحية بالمملكة، والقيام بعمليات الغسيل والتعقيم وفق الخطط الموضوعة، والمحافظة على الأوقات المحددة للأعمال الخدمية بكل دقه، مراعاة لإدارة الحشود وعدم مضايقة المعتمرين والمصلين خلال أدائهم لعباداتهم.

واستعرض الاجتماع خطة كل وكالة وكيفية تطبيقها خاصة المتعلقة في إدارة الحشود، والأبواب، والمصليات، والتوجيه والإرشاد، ونشر الرسائل التوعوية والعلمية، والعربات، وتوفير ماء زمزم من خلال العبوات البلاستيكية المعقمة.

وطالب "المنصوري" بأن تكون المتابعة مستمرة ودقيقة لجميع الأعمال، ويرصد فيها جميع الإيجابيات والسلبيات، لتقديم خدمات مميزة تحقق تطلعات ولاة الأمر.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
04:22 PM

"المنصوري" يناقش استعدادات استقبال المعتمرين في المرحلة الثانية

خلال اجتماع عقده مع وكلاء شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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ناقش وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، اليوم، مع وكلاء الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ استعدادات الرئاسة العامة، لاستقبال المعتمرين والمصلين في المرحلة الثانية، والتي تصل إلى 75% من الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام.

وأكد "المنصوري" خلال الاجتماع، على تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق الأنظمة التي اعتمدتها الجهات الصحية بالمملكة، والقيام بعمليات الغسيل والتعقيم وفق الخطط الموضوعة، والمحافظة على الأوقات المحددة للأعمال الخدمية بكل دقه، مراعاة لإدارة الحشود وعدم مضايقة المعتمرين والمصلين خلال أدائهم لعباداتهم.

واستعرض الاجتماع خطة كل وكالة وكيفية تطبيقها خاصة المتعلقة في إدارة الحشود، والأبواب، والمصليات، والتوجيه والإرشاد، ونشر الرسائل التوعوية والعلمية، والعربات، وتوفير ماء زمزم من خلال العبوات البلاستيكية المعقمة.

وطالب "المنصوري" بأن تكون المتابعة مستمرة ودقيقة لجميع الأعمال، ويرصد فيها جميع الإيجابيات والسلبيات، لتقديم خدمات مميزة تحقق تطلعات ولاة الأمر.

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