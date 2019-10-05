استعدّت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، بحزمة من الفعاليات المتنوعة، وتنطلق غدًا الأحد؛ لإبراز مكانة المعلم ودوره الكبير الذي يقوم به. وتتضمن الفعاليات مشاركة 27 مدير إدارة حكومية بالطائف في زيارة عدد من المدارس وتكريم المعلمين أمام طلابهم، صباح غدٍ، برفقة مديري الإدارات والمكاتب والمشرفين التربويين؛ عرفانًا بجهودهم المتميزة في تنشئة الأجيال. وأعدت الإدارة ملتقى اليوم العالمي للمعلم الذي سيقام على مسرحَي الإدارة للبنين والبنات؛ يستعرض فيه نخبة من المعلمين قصص نجاحهم. وأعدت إدارة العلاقات العامة والإعلام باقة من الخصومات للمعلمين والمعلمات والمقدمة من القطاع الخاص؛ دعمًا وتحفيزًا منهم للمعلمين والمعلمات، وتقديرًا لمكانتهم وعرفانًا بجهودهم. وتشمل الفعاليات إطلاق مسابقة إلكترونية للمعلمين والمعلمات، رصدت لها العديد من الجوائز القيمة، وغيرها من الفعاليات المتنوعة والمختلفة.

27 مدير إدارة حكومية يحتفون بيوم المعلم.. غدًا بالطائف صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-05 استعدّت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، بحزمة من الفعاليات المتنوعة، وتنطلق غدًا الأحد؛ لإبراز مكانة المعلم ودوره الكبير الذي يقوم به.



وتتضمن الفعاليات مشاركة 27 مدير إدارة حكومية بالطائف في زيارة عدد من المدارس وتكريم المعلمين أمام طلابهم، صباح غدٍ، برفقة مديري الإدارات والمكاتب والمشرفين التربويين؛ عرفانًا بجهودهم المتميزة في تنشئة الأجيال.



وأعدت الإدارة ملتقى اليوم العالمي للمعلم الذي سيقام على مسرحَي الإدارة للبنين والبنات؛ يستعرض فيه نخبة من المعلمين قصص نجاحهم.



وأعدت إدارة العلاقات العامة والإعلام باقة من الخصومات للمعلمين والمعلمات والمقدمة من القطاع الخاص؛ دعمًا وتحفيزًا منهم للمعلمين والمعلمات، وتقديرًا لمكانتهم وعرفانًا بجهودهم.



وتشمل الفعاليات إطلاق مسابقة إلكترونية للمعلمين والمعلمات، رصدت لها العديد من الجوائز القيمة، وغيرها من الفعاليات المتنوعة والمختلفة.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441 03:51 PM

27 مدير إدارة حكومية يحتفون بيوم المعلم.. غدًا بالطائف ضمن حزمة من الفعاليات تبرز مكانتهم ودورهم في تربية الأجيال





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استعدّت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف للاحتفاء باليوم العالمي للمعلم، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، بحزمة من الفعاليات المتنوعة، وتنطلق غدًا الأحد؛ لإبراز مكانة المعلم ودوره الكبير الذي يقوم به.



وتتضمن الفعاليات مشاركة 27 مدير إدارة حكومية بالطائف في زيارة عدد من المدارس وتكريم المعلمين أمام طلابهم، صباح غدٍ، برفقة مديري الإدارات والمكاتب والمشرفين التربويين؛ عرفانًا بجهودهم المتميزة في تنشئة الأجيال.



وأعدت الإدارة ملتقى اليوم العالمي للمعلم الذي سيقام على مسرحَي الإدارة للبنين والبنات؛ يستعرض فيه نخبة من المعلمين قصص نجاحهم.



وأعدت إدارة العلاقات العامة والإعلام باقة من الخصومات للمعلمين والمعلمات والمقدمة من القطاع الخاص؛ دعمًا وتحفيزًا منهم للمعلمين والمعلمات، وتقديرًا لمكانتهم وعرفانًا بجهودهم.



وتشمل الفعاليات إطلاق مسابقة إلكترونية للمعلمين والمعلمات، رصدت لها العديد من الجوائز القيمة، وغيرها من الفعاليات المتنوعة والمختلفة.