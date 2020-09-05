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الأسبوع الأول من الدراسة في جازان.. ارتفاع أسعار أجهزة الجوال والكمبيوتر وتذبذب الإنترنت

مطالبات بتحسين جودة الشبكة في القرى والهجر بتهامة وسفوح الجبال

سجلت أسعار الهواتف المحمولة والتابلت واللابتوب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد الذي انطلق عن بعد، وسط تذبذب في شبكة الانترنت بمحافظات عدة، ومطالبات بتحسين جودة الإنترنت في القرى والهجر في تهامة وسفوح الجبال.

وتفصيلاً، فقد سجلت محلات بيع الأجهزة اللوحية والمكتبات أسعارًا بفارق كبير وصل في بعض الأجهزة (تابلت) إلى 50 %، فيما سجلت عدد من محافظات المنطقة تذبذبًا في شبكة الإنترنت وسط مطالبات بزيادة أبراج الشبكة وتحسين جودة استخدام الإنترنت.

وقال بعض الأهالي في قرى صبيا، وتحديدًا قرى المحلة والمخلاف، إن شبكة الإنترنت ضعيفة ومتذبذبة في بعض القرى، فيما تصاعدت الشكاوى في عدد من قرى فرسان وبيش وغيرها.

وسارت العملية التعليمية في الأسبوع الماضي بشكل جيد حتى مع إجراء عدة أعمال صيانة في منصة مدرستي، إلا أن شكاوى ضعف الإنترنت تكررت في عدد من المواقع.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأسبوع الأول من الدراسة في جازان.. ارتفاع أسعار أجهزة الجوال والكمبيوتر وتذبذب الإنترنت
سبق

سجلت أسعار الهواتف المحمولة والتابلت واللابتوب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد الذي انطلق عن بعد، وسط تذبذب في شبكة الانترنت بمحافظات عدة، ومطالبات بتحسين جودة الإنترنت في القرى والهجر في تهامة وسفوح الجبال.

وتفصيلاً، فقد سجلت محلات بيع الأجهزة اللوحية والمكتبات أسعارًا بفارق كبير وصل في بعض الأجهزة (تابلت) إلى 50 %، فيما سجلت عدد من محافظات المنطقة تذبذبًا في شبكة الإنترنت وسط مطالبات بزيادة أبراج الشبكة وتحسين جودة استخدام الإنترنت.

وقال بعض الأهالي في قرى صبيا، وتحديدًا قرى المحلة والمخلاف، إن شبكة الإنترنت ضعيفة ومتذبذبة في بعض القرى، فيما تصاعدت الشكاوى في عدد من قرى فرسان وبيش وغيرها.

وسارت العملية التعليمية في الأسبوع الماضي بشكل جيد حتى مع إجراء عدة أعمال صيانة في منصة مدرستي، إلا أن شكاوى ضعف الإنترنت تكررت في عدد من المواقع.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
11:50 PM

الأسبوع الأول من الدراسة في جازان.. ارتفاع أسعار أجهزة الجوال والكمبيوتر وتذبذب الإنترنت

مطالبات بتحسين جودة الشبكة في القرى والهجر بتهامة وسفوح الجبال

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محمد المواسي - جازان
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سجلت أسعار الهواتف المحمولة والتابلت واللابتوب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد الذي انطلق عن بعد، وسط تذبذب في شبكة الانترنت بمحافظات عدة، ومطالبات بتحسين جودة الإنترنت في القرى والهجر في تهامة وسفوح الجبال.

وتفصيلاً، فقد سجلت محلات بيع الأجهزة اللوحية والمكتبات أسعارًا بفارق كبير وصل في بعض الأجهزة (تابلت) إلى 50 %، فيما سجلت عدد من محافظات المنطقة تذبذبًا في شبكة الإنترنت وسط مطالبات بزيادة أبراج الشبكة وتحسين جودة استخدام الإنترنت.

وقال بعض الأهالي في قرى صبيا، وتحديدًا قرى المحلة والمخلاف، إن شبكة الإنترنت ضعيفة ومتذبذبة في بعض القرى، فيما تصاعدت الشكاوى في عدد من قرى فرسان وبيش وغيرها.

وسارت العملية التعليمية في الأسبوع الماضي بشكل جيد حتى مع إجراء عدة أعمال صيانة في منصة مدرستي، إلا أن شكاوى ضعف الإنترنت تكررت في عدد من المواقع.

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