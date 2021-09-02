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شاهد "ذيول إيدا" وحدث مناخي تاريخي.. أمطار قياسية تُغرق نيويورك بالفيضانات

جميع خطوط مترو الأنفاق توقفت بالمدينة و5 تحذيرات للأرصاد وإعلان "الطوارئ"

أعلن بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك، حالة الطوارئ بسبب ما سماه "حدثًا مناخيًّا تاريخيًّا" مع هطول أمطار قياسية في أنحاء المدينة، أدت إلى فيضانات ومخاطر على الطرق.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" أن جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك تقريبًا توقفت في ساعة متأخرة؛ حيث تسببت بقايا العاصفة الاستوائية إيدا في هطول أمطار غزيرة، واحتمال حدوث سيول وأعاصير في أجزاء من شمال وسط المحيط الأطلسي.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية ما لا يقل عن 5 تحذيرات من حدوث سيول تشمل المنطقة من غربي فيلادلفيا إلى شمال نيوجيرسي.

وهطلت أمطار غزيرة في نيويورك، ليل الأربعاء الخميس، مع مرور ذيول الإعصار إيدا الذي أودى بحياة 7 أشخاص في جنوب الولايات المتحدة وتسبب بزوابع وفيضانات في شمال شرق البلاد.

وسجلت زوابع هائلة في ولايات بنسلفانيا ونيوجرسي وميريلاند؛ حيث توفي شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، وفُقِد آخر بعدما غمرت أحد المباني؛ مما رفع عدد ضحايا إيدا إلى 7 قتلى.

وكانت الإدارة الوطنية للطقس (إن دبليو إتش) قد كتبت الأربعاء: "إنه وضع خطير"، داعية السكان إلى "الاختباء إذا كانوا موجودين في منطقة خطر إعصار". وأضافت "احتموا بمأوى الآن، الحطام المتطاير سيشكل خطرًا".

وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة الاقتصادية والثقافية للولايات المتحدة. ونشرت إدارة الطقس، مقاطع فيديو لشوارع غارقة في أحياء بروكلين وكوينز؛ مما جعل حركة السير مستحيلة.

وأعلن موقع "نوتيفاي نيويورك" أن العديد من الطرق قُطعت.

وشهدت مقاطعة ويستشستر شمال نيويورك أمطارًا غزيرة، وغمرت المياه العديد من أقبية المنازل خلال دقائق.

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شاهد "ذيول إيدا" وحدث مناخي تاريخي.. أمطار قياسية تُغرق نيويورك بالفيضانات
سبق

أعلن بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك، حالة الطوارئ بسبب ما سماه "حدثًا مناخيًّا تاريخيًّا" مع هطول أمطار قياسية في أنحاء المدينة، أدت إلى فيضانات ومخاطر على الطرق.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" أن جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك تقريبًا توقفت في ساعة متأخرة؛ حيث تسببت بقايا العاصفة الاستوائية إيدا في هطول أمطار غزيرة، واحتمال حدوث سيول وأعاصير في أجزاء من شمال وسط المحيط الأطلسي.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية ما لا يقل عن 5 تحذيرات من حدوث سيول تشمل المنطقة من غربي فيلادلفيا إلى شمال نيوجيرسي.

وهطلت أمطار غزيرة في نيويورك، ليل الأربعاء الخميس، مع مرور ذيول الإعصار إيدا الذي أودى بحياة 7 أشخاص في جنوب الولايات المتحدة وتسبب بزوابع وفيضانات في شمال شرق البلاد.

وسجلت زوابع هائلة في ولايات بنسلفانيا ونيوجرسي وميريلاند؛ حيث توفي شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، وفُقِد آخر بعدما غمرت أحد المباني؛ مما رفع عدد ضحايا إيدا إلى 7 قتلى.

وكانت الإدارة الوطنية للطقس (إن دبليو إتش) قد كتبت الأربعاء: "إنه وضع خطير"، داعية السكان إلى "الاختباء إذا كانوا موجودين في منطقة خطر إعصار". وأضافت "احتموا بمأوى الآن، الحطام المتطاير سيشكل خطرًا".

وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة الاقتصادية والثقافية للولايات المتحدة. ونشرت إدارة الطقس، مقاطع فيديو لشوارع غارقة في أحياء بروكلين وكوينز؛ مما جعل حركة السير مستحيلة.

وأعلن موقع "نوتيفاي نيويورك" أن العديد من الطرق قُطعت.

وشهدت مقاطعة ويستشستر شمال نيويورك أمطارًا غزيرة، وغمرت المياه العديد من أقبية المنازل خلال دقائق.

02 سبتمبر 2021 - 25 محرّم 1443
09:55 AM

شاهد "ذيول إيدا" وحدث مناخي تاريخي.. أمطار قياسية تُغرق نيويورك بالفيضانات

جميع خطوط مترو الأنفاق توقفت بالمدينة و5 تحذيرات للأرصاد وإعلان "الطوارئ"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك، حالة الطوارئ بسبب ما سماه "حدثًا مناخيًّا تاريخيًّا" مع هطول أمطار قياسية في أنحاء المدينة، أدت إلى فيضانات ومخاطر على الطرق.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" أن جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك تقريبًا توقفت في ساعة متأخرة؛ حيث تسببت بقايا العاصفة الاستوائية إيدا في هطول أمطار غزيرة، واحتمال حدوث سيول وأعاصير في أجزاء من شمال وسط المحيط الأطلسي.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية ما لا يقل عن 5 تحذيرات من حدوث سيول تشمل المنطقة من غربي فيلادلفيا إلى شمال نيوجيرسي.

وهطلت أمطار غزيرة في نيويورك، ليل الأربعاء الخميس، مع مرور ذيول الإعصار إيدا الذي أودى بحياة 7 أشخاص في جنوب الولايات المتحدة وتسبب بزوابع وفيضانات في شمال شرق البلاد.

وسجلت زوابع هائلة في ولايات بنسلفانيا ونيوجرسي وميريلاند؛ حيث توفي شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، وفُقِد آخر بعدما غمرت أحد المباني؛ مما رفع عدد ضحايا إيدا إلى 7 قتلى.

وكانت الإدارة الوطنية للطقس (إن دبليو إتش) قد كتبت الأربعاء: "إنه وضع خطير"، داعية السكان إلى "الاختباء إذا كانوا موجودين في منطقة خطر إعصار". وأضافت "احتموا بمأوى الآن، الحطام المتطاير سيشكل خطرًا".

وهطلت أمطار غزيرة على العاصمة الاقتصادية والثقافية للولايات المتحدة. ونشرت إدارة الطقس، مقاطع فيديو لشوارع غارقة في أحياء بروكلين وكوينز؛ مما جعل حركة السير مستحيلة.

وأعلن موقع "نوتيفاي نيويورك" أن العديد من الطرق قُطعت.

وشهدت مقاطعة ويستشستر شمال نيويورك أمطارًا غزيرة، وغمرت المياه العديد من أقبية المنازل خلال دقائق.

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