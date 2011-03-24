الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة
قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.
المركز الوطني للأرصاد
سحب رعدية
الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-03-22
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.
22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
11:49 AM
الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة
قال: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتستمر حتى 7 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.