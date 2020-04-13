الاتحاد الإفريقي: لا نية لإلغاء مسابقتي "الأبطال" و"كأس الاتحاد"

أكد المغربي عبدالمنعم با، الأمين العام بالوكالة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أنه لا توجد أي نية لإلغاء مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد، بعد أن تم تأجيلهما يوم السبت لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقال "با" في تصريحات تليفزيونية يوم الأحد: نأمل أن تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت حتى تستكمل المسابقات الإفريقية، لا نريد أن نلغي أي مسابقة، لكن سنحاول أن نؤجلها حتى يتم تأمين اللاعبين.

وتابع: نحن على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية، وعندما قررنا تأجيل بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين التي كانت مقررة في إبريل الجاري بالكاميرون، كنا على تواصل معهم.