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جامعة محمد بن فهد تفتح باب القبول للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية

بمنح دراسية مجانية شاملة انطلاقاً من مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع

استقبلت جامعة الأمير محمد بن فهد عشرين طالباً من ذوي الإعاقة البصرية بمنح دراسية مجانية شاملة تقدمها الجامعة انطلاقاً من مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع.

كما يجري حالياً استقبال المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية معهم؛ تمهيداً لإعلان النتائج النهائية للمقبولين.

وتعمل الجامعة حالياً على تجهيز القاعات الدراسية المزودة بالأثاث والتجهيزات اللازمة لتعليم ذوي الإعاقة البصرية، كما تعمل الجامعة على تحويل المناهج الدراسية إلى طريقة بريل، وكذلك اختيار الأساتذة الذين سيتولون تدريب هؤلاء الطلاب.

وتنفذ الجامعة هذا المشروع بالتعاون مع الشريك الأكاديمي لمشروع كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز لذوي الإعاقة البصرية الكلية الملكية البريطانية؛ إذ تشرف الكلية على خطوات تنفيذ هذا المشروع، كما سيشمل هذا المشروع مرحلة تجريبية لكلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز والجاري إنشاؤها في الوقت الراهن، وسيستفاد من نتائج هذه المرحلة التجريبية في تحديد الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة ومحاولة الاستجابة لها.

وأوضح نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل العنزي أن الجامعة قد عملت على تهيئة البيئة المناسبة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية سواء من الممرات أو القاعات الدراسية أو الوسائل المساعدة كنظارات القراءة وغيرها من الوسائل التعليمية، كما ستؤمن الجامعة وسائل الفصل المناسبة للطلاب المقبولين من مقار سكنهم إلى الجامعة.

وبيّن الدكتور "العنزي" أن الجامعة ومن منطلق مسؤولياتها تعكف حالياً على فتح مسارات علمية لفئات أخرى مثل الصم وغيرهم من ذوي الإعاقات.

وتأتي هذه المبادرات من الجامعة إيماناً منها بمسؤوليتها تجاه المجتمع.

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جامعة محمد بن فهد تفتح باب القبول للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية
سبق

استقبلت جامعة الأمير محمد بن فهد عشرين طالباً من ذوي الإعاقة البصرية بمنح دراسية مجانية شاملة تقدمها الجامعة انطلاقاً من مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع.

كما يجري حالياً استقبال المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية معهم؛ تمهيداً لإعلان النتائج النهائية للمقبولين.

وتعمل الجامعة حالياً على تجهيز القاعات الدراسية المزودة بالأثاث والتجهيزات اللازمة لتعليم ذوي الإعاقة البصرية، كما تعمل الجامعة على تحويل المناهج الدراسية إلى طريقة بريل، وكذلك اختيار الأساتذة الذين سيتولون تدريب هؤلاء الطلاب.

وتنفذ الجامعة هذا المشروع بالتعاون مع الشريك الأكاديمي لمشروع كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز لذوي الإعاقة البصرية الكلية الملكية البريطانية؛ إذ تشرف الكلية على خطوات تنفيذ هذا المشروع، كما سيشمل هذا المشروع مرحلة تجريبية لكلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز والجاري إنشاؤها في الوقت الراهن، وسيستفاد من نتائج هذه المرحلة التجريبية في تحديد الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة ومحاولة الاستجابة لها.

وأوضح نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل العنزي أن الجامعة قد عملت على تهيئة البيئة المناسبة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية سواء من الممرات أو القاعات الدراسية أو الوسائل المساعدة كنظارات القراءة وغيرها من الوسائل التعليمية، كما ستؤمن الجامعة وسائل الفصل المناسبة للطلاب المقبولين من مقار سكنهم إلى الجامعة.

وبيّن الدكتور "العنزي" أن الجامعة ومن منطلق مسؤولياتها تعكف حالياً على فتح مسارات علمية لفئات أخرى مثل الصم وغيرهم من ذوي الإعاقات.

وتأتي هذه المبادرات من الجامعة إيماناً منها بمسؤوليتها تجاه المجتمع.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
02:18 PM

جامعة محمد بن فهد تفتح باب القبول للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية

بمنح دراسية مجانية شاملة انطلاقاً من مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت جامعة الأمير محمد بن فهد عشرين طالباً من ذوي الإعاقة البصرية بمنح دراسية مجانية شاملة تقدمها الجامعة انطلاقاً من مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع.

كما يجري حالياً استقبال المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية معهم؛ تمهيداً لإعلان النتائج النهائية للمقبولين.

وتعمل الجامعة حالياً على تجهيز القاعات الدراسية المزودة بالأثاث والتجهيزات اللازمة لتعليم ذوي الإعاقة البصرية، كما تعمل الجامعة على تحويل المناهج الدراسية إلى طريقة بريل، وكذلك اختيار الأساتذة الذين سيتولون تدريب هؤلاء الطلاب.

وتنفذ الجامعة هذا المشروع بالتعاون مع الشريك الأكاديمي لمشروع كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز لذوي الإعاقة البصرية الكلية الملكية البريطانية؛ إذ تشرف الكلية على خطوات تنفيذ هذا المشروع، كما سيشمل هذا المشروع مرحلة تجريبية لكلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز والجاري إنشاؤها في الوقت الراهن، وسيستفاد من نتائج هذه المرحلة التجريبية في تحديد الاحتياجات الفعلية لهذه الفئة ومحاولة الاستجابة لها.

وأوضح نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور فيصل العنزي أن الجامعة قد عملت على تهيئة البيئة المناسبة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية سواء من الممرات أو القاعات الدراسية أو الوسائل المساعدة كنظارات القراءة وغيرها من الوسائل التعليمية، كما ستؤمن الجامعة وسائل الفصل المناسبة للطلاب المقبولين من مقار سكنهم إلى الجامعة.

وبيّن الدكتور "العنزي" أن الجامعة ومن منطلق مسؤولياتها تعكف حالياً على فتح مسارات علمية لفئات أخرى مثل الصم وغيرهم من ذوي الإعاقات.

وتأتي هذه المبادرات من الجامعة إيماناً منها بمسؤوليتها تجاه المجتمع.

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