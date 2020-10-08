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أمر سام باستمرار ‫التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول

الكليات التقنية بالرياض تكمل استعداداتها لأداء الاختبارات حضورياً

أكملت المنشآت التدريبية بمنطقة الرياض استعداداتها لأداء الاختبارات الفصلية لأبنائنا المتدربين والمتدربات؛ وذلك إنفاذاً للتوجيهات الصادرة للكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بأن يكون أداء الاختبارات حضورياً.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أنه تم تأكيد ذلك على جميع المنشآت التدريبية مشيراً بأن ذلك يتزامن مع استمرار الظرف الاستثنائي لهذا العام التدريبي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19" وتنفيذاً لتوجيهات الجهات المختصة بوزراة الصحة.

وبين أنه تم تجهيز القاعات في المنشآت التدريبية بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية لضمان تحقيق ذلك والتحصيل التدريبي لجميع المتدربين.

واهاب "المقبل" بجميع المتدربين والمتدربات بذل قصارى جهودهم واستغلال اوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكليات التقنية بالرياض تكمل استعداداتها لأداء الاختبارات حضورياً
سبق

أكملت المنشآت التدريبية بمنطقة الرياض استعداداتها لأداء الاختبارات الفصلية لأبنائنا المتدربين والمتدربات؛ وذلك إنفاذاً للتوجيهات الصادرة للكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بأن يكون أداء الاختبارات حضورياً.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أنه تم تأكيد ذلك على جميع المنشآت التدريبية مشيراً بأن ذلك يتزامن مع استمرار الظرف الاستثنائي لهذا العام التدريبي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19" وتنفيذاً لتوجيهات الجهات المختصة بوزراة الصحة.

وبين أنه تم تجهيز القاعات في المنشآت التدريبية بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية لضمان تحقيق ذلك والتحصيل التدريبي لجميع المتدربين.

واهاب "المقبل" بجميع المتدربين والمتدربات بذل قصارى جهودهم واستغلال اوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
09:30 PM

الكليات التقنية بالرياض تكمل استعداداتها لأداء الاختبارات حضورياً

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أحمد البراهيم - الرياض
2
262

أكملت المنشآت التدريبية بمنطقة الرياض استعداداتها لأداء الاختبارات الفصلية لأبنائنا المتدربين والمتدربات؛ وذلك إنفاذاً للتوجيهات الصادرة للكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بأن يكون أداء الاختبارات حضورياً.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أنه تم تأكيد ذلك على جميع المنشآت التدريبية مشيراً بأن ذلك يتزامن مع استمرار الظرف الاستثنائي لهذا العام التدريبي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19" وتنفيذاً لتوجيهات الجهات المختصة بوزراة الصحة.

وبين أنه تم تجهيز القاعات في المنشآت التدريبية بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية لضمان تحقيق ذلك والتحصيل التدريبي لجميع المتدربين.

واهاب "المقبل" بجميع المتدربين والمتدربات بذل قصارى جهودهم واستغلال اوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

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