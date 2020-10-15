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شاهد.. "فيصل بن سلمان" يتفقد المشاريع التطويرية والتأهيلية في سيد الشهداء

لأكثر من 5000 مبنى سكني بنسبة إنجاز بلغت 80%

تفقد ‏أمير منطقة ‎ المدينة المنورة‎ الأمير فيصل بن سلمان المشاريع التطويرية والتأهيلية التي تنفذها ‎ هيئة تطوير المدينة وأمانة المدينة لأكثر من 5000 مبنى سكني في منطقة سيد الشهداء بنسبة إنجاز بلغت 80%، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة م.فهد البليهشي.

وأوضح أمير المدينة أن الجهات المعنية تعمل على تعزيز الهوية الأصيلة للمدينة المنورة كمدينة مقدّسة تزخر بإرث إسلامي وتاريخي وثقافي يميزها عن بقية المدن الأخرى بهدف إثراء تجربة الزائر والحاج وإظهار نماذج التطور الذي شهدته المدينة منذ الهجرة النبوية وحتى الآن.

وبيّن أن حي سيد الشهداء يرتبط بذاكرة ‎المسلمين لوقوعه في منطقة غزوة ‎أحد ومُقبرة سيد الشهداء ولقربه من ‎#جبل_أحد وجبل الرُماة وأشار إلى أن تطويره يُمثل تجربة سعودية تتميز عن التجارب العالمية المماثلة بإبقاء السكان في منازلهم وتحسين البيئة الخارجية والمرورية والخدمية لهم.

وأبان أمير المدينة أن الجهات المعنية تعمل على تعزيز الهوية الأصيلة للمدينة المنورة كمدينة مقدّسة تزخر بإرث إسلامي وتاريخي وثقافي يميزها عن بقية المدن الأخرى بهدف إثراء تجربة الزائر والحاج وإظهار نماذج التطور الذي شهدته المدينة منذ الهجرة النبوية وحتى الآن.

وأشار أمير منطقة ‎المدينةالمنورة إلى أن مشاريع التطوير تحظى بترحيب الأهالي وتفاعلهم الإيجابي مؤكداً أن الخطط التنموية ستحد من الأحياء العشوائية التي لا تتوفر فيها أدنى معايير التخطيط وتشكل مأوى للمخالفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "فيصل بن سلمان" يتفقد المشاريع التطويرية والتأهيلية في سيد الشهداء
سبق

تفقد ‏أمير منطقة ‎ المدينة المنورة‎ الأمير فيصل بن سلمان المشاريع التطويرية والتأهيلية التي تنفذها ‎ هيئة تطوير المدينة وأمانة المدينة لأكثر من 5000 مبنى سكني في منطقة سيد الشهداء بنسبة إنجاز بلغت 80%، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة م.فهد البليهشي.

وأوضح أمير المدينة أن الجهات المعنية تعمل على تعزيز الهوية الأصيلة للمدينة المنورة كمدينة مقدّسة تزخر بإرث إسلامي وتاريخي وثقافي يميزها عن بقية المدن الأخرى بهدف إثراء تجربة الزائر والحاج وإظهار نماذج التطور الذي شهدته المدينة منذ الهجرة النبوية وحتى الآن.

وبيّن أن حي سيد الشهداء يرتبط بذاكرة ‎المسلمين لوقوعه في منطقة غزوة ‎أحد ومُقبرة سيد الشهداء ولقربه من ‎#جبل_أحد وجبل الرُماة وأشار إلى أن تطويره يُمثل تجربة سعودية تتميز عن التجارب العالمية المماثلة بإبقاء السكان في منازلهم وتحسين البيئة الخارجية والمرورية والخدمية لهم.

وأبان أمير المدينة أن الجهات المعنية تعمل على تعزيز الهوية الأصيلة للمدينة المنورة كمدينة مقدّسة تزخر بإرث إسلامي وتاريخي وثقافي يميزها عن بقية المدن الأخرى بهدف إثراء تجربة الزائر والحاج وإظهار نماذج التطور الذي شهدته المدينة منذ الهجرة النبوية وحتى الآن.

وأشار أمير منطقة ‎المدينةالمنورة إلى أن مشاريع التطوير تحظى بترحيب الأهالي وتفاعلهم الإيجابي مؤكداً أن الخطط التنموية ستحد من الأحياء العشوائية التي لا تتوفر فيها أدنى معايير التخطيط وتشكل مأوى للمخالفين.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
06:10 PM

شاهد.. "فيصل بن سلمان" يتفقد المشاريع التطويرية والتأهيلية في سيد الشهداء

لأكثر من 5000 مبنى سكني بنسبة إنجاز بلغت 80%

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يوسف سفر - المدينة المنورة
0
2,593

تفقد ‏أمير منطقة ‎ المدينة المنورة‎ الأمير فيصل بن سلمان المشاريع التطويرية والتأهيلية التي تنفذها ‎ هيئة تطوير المدينة وأمانة المدينة لأكثر من 5000 مبنى سكني في منطقة سيد الشهداء بنسبة إنجاز بلغت 80%، بحضور معالي الرئيس التنفيذي للهيئة م.فهد البليهشي.

وأوضح أمير المدينة أن الجهات المعنية تعمل على تعزيز الهوية الأصيلة للمدينة المنورة كمدينة مقدّسة تزخر بإرث إسلامي وتاريخي وثقافي يميزها عن بقية المدن الأخرى بهدف إثراء تجربة الزائر والحاج وإظهار نماذج التطور الذي شهدته المدينة منذ الهجرة النبوية وحتى الآن.

وبيّن أن حي سيد الشهداء يرتبط بذاكرة ‎المسلمين لوقوعه في منطقة غزوة ‎أحد ومُقبرة سيد الشهداء ولقربه من ‎#جبل_أحد وجبل الرُماة وأشار إلى أن تطويره يُمثل تجربة سعودية تتميز عن التجارب العالمية المماثلة بإبقاء السكان في منازلهم وتحسين البيئة الخارجية والمرورية والخدمية لهم.

وأبان أمير المدينة أن الجهات المعنية تعمل على تعزيز الهوية الأصيلة للمدينة المنورة كمدينة مقدّسة تزخر بإرث إسلامي وتاريخي وثقافي يميزها عن بقية المدن الأخرى بهدف إثراء تجربة الزائر والحاج وإظهار نماذج التطور الذي شهدته المدينة منذ الهجرة النبوية وحتى الآن.

وأشار أمير منطقة ‎المدينةالمنورة إلى أن مشاريع التطوير تحظى بترحيب الأهالي وتفاعلهم الإيجابي مؤكداً أن الخطط التنموية ستحد من الأحياء العشوائية التي لا تتوفر فيها أدنى معايير التخطيط وتشكل مأوى للمخالفين.

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