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قيمتها مليونية .. إطلاق جائزة مجلة "سليمان الحبيب" للتميُّز البحثي

دعماً لمسيرة البحث العلمي وبما يتماشى مع رؤية 2030

أطلقت مجموعة سليمان الحبيب الطبية، جائزة مجلتها للتميُّز البحثي خلال الحفل الذي رعاه الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن أسعد عبده؛ الخميس الماضي، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، بحضور عدد كبير من المسؤولين والأطباء والمهتمين والباحثين.

بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى البروفيسور عبدالله الحربش؛ نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء، كلمة الشؤون الأكاديمية التي رحب فيها بحضور الأمين العام للهيئة، مضيفاً أنه والعاملين كافة بالمجموعة يشعرون بالفخر لإطلاق هذه الجائزة.

واستطرد الحربش؛ في كلمته عن مسيرة الشؤون الأكاديمية بالمجموعة والأنشطة التي قامت بها التي تجاوزت 4 آلاف وحضرها أكثر من 16 ألف ممارس صحي بإجمالي ساعات 8 آلاف تحت إشراف 5200 متحدث محلي وعالمي.. وكذلك نجاحها في الحصول على اعتماد الهيئة لعدد 14 برنامج زمالة طبية وخمسة دبلومات لخدمة التخصصات الطبية، إضافة إلى تنظيم امتحان الزمالة الإيرلندية للأطباء MRCPI في الطب الباطني، في إطار التعاون المشترك مع الكلية الملكية الإيرلندية للأطباء.

وعقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن إنجازات إدارة الشؤون الأكاديمية بالمجموعة.

بعدها ألقى الأمين العام للجائزة الدكتور عوض العُمري؛ كلمته التي أشار فيها إلى أن تخصيص جائزة باسم الدكتور سليمان الحبيب للتميُّز البحثي يُعد دعماً من المجموعة لمسيرة البحث العلمي بمملكتنا الغالية، وبما يتماشى مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 ، إذ يعد البحث العلمي والابتكار والإبداع إحدى أهم أدوات تنفيذ الرؤية التي تحمل فرصاً غير مسبوقة لتطوير مسيرة البحث العلمي.

وتطرق الدكتور العُمري؛ في كلمته عن الإنجازات التي شهدتها المجموعة أخيراً التي كان من أبرزها الدخول لموسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر مركز قيادة وتحكم على مستوى العالم بعدد 769 سريراً، ونيل الجائزة الوطنية لسلامة المرضى للعام الثاني على التوالي، وكذلك تأسيس مركز الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي، وإصدار العدد الأول من المجلة الدورية العلمية المُحكمة التي تحمل اسم الدكتور سليمان الحبيب HMJ، وتُعد الأولى من نوعها التي يقوم عليها أحد القطاعات الصحية الخاصة بالمملكة.

واختتم أمين عام الجائزة حديثه بالإعلان عن تصنيفات الجائزة إلى ستة أقسام يبلغ مجموعها مليوناً وخمسمائة ألف ريال، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إعلان الفائزين بهذه الجوائز سيكون -بإذن الله تعالى- أواخر عام 2020.

من جهته، ألقى الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن أسعد عبده؛ كلمة هنّأ فيها المجموعة على إقدامها نحو هذه الخطوة التي تدعم البحث العلمي، وتشجع الباحثين وتحفزهم على مزيد من التنافس العلمي، والارتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي، كذلك فإنها تتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 ، إذ يعد البحث العلمي والابتكار والإبداع إحدى أهم أدوات تنفيذها.

ونوّه د. عبده؛ خلال كلمته بالدعم الكبير وغير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع الصحي، حتى أصبح مستوى الخدمات الصحية في بلادنا منافساً لأرفع المستويات العالمية، وكذلك تهيئة بيئة ملائمة للرقي بالبحث العلمي والمعرفة بما يعزّز من مكانة المملكة على الخريطة العالمية.

وفي ختام الحفل، قام الدكتور سليمان الحبيب؛ رئيس مجلس الإدارة، بتكريم الدكتور أيمن عبده؛ الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ لرعايته هذا الحفل.

جائزة مجلة سليمان الحبيب للتميُّز البحثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قيمتها مليونية .. إطلاق جائزة مجلة "سليمان الحبيب" للتميُّز البحثي
سبق

أطلقت مجموعة سليمان الحبيب الطبية، جائزة مجلتها للتميُّز البحثي خلال الحفل الذي رعاه الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن أسعد عبده؛ الخميس الماضي، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، بحضور عدد كبير من المسؤولين والأطباء والمهتمين والباحثين.

بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى البروفيسور عبدالله الحربش؛ نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء، كلمة الشؤون الأكاديمية التي رحب فيها بحضور الأمين العام للهيئة، مضيفاً أنه والعاملين كافة بالمجموعة يشعرون بالفخر لإطلاق هذه الجائزة.

واستطرد الحربش؛ في كلمته عن مسيرة الشؤون الأكاديمية بالمجموعة والأنشطة التي قامت بها التي تجاوزت 4 آلاف وحضرها أكثر من 16 ألف ممارس صحي بإجمالي ساعات 8 آلاف تحت إشراف 5200 متحدث محلي وعالمي.. وكذلك نجاحها في الحصول على اعتماد الهيئة لعدد 14 برنامج زمالة طبية وخمسة دبلومات لخدمة التخصصات الطبية، إضافة إلى تنظيم امتحان الزمالة الإيرلندية للأطباء MRCPI في الطب الباطني، في إطار التعاون المشترك مع الكلية الملكية الإيرلندية للأطباء.

وعقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن إنجازات إدارة الشؤون الأكاديمية بالمجموعة.

بعدها ألقى الأمين العام للجائزة الدكتور عوض العُمري؛ كلمته التي أشار فيها إلى أن تخصيص جائزة باسم الدكتور سليمان الحبيب للتميُّز البحثي يُعد دعماً من المجموعة لمسيرة البحث العلمي بمملكتنا الغالية، وبما يتماشى مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 ، إذ يعد البحث العلمي والابتكار والإبداع إحدى أهم أدوات تنفيذ الرؤية التي تحمل فرصاً غير مسبوقة لتطوير مسيرة البحث العلمي.

وتطرق الدكتور العُمري؛ في كلمته عن الإنجازات التي شهدتها المجموعة أخيراً التي كان من أبرزها الدخول لموسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر مركز قيادة وتحكم على مستوى العالم بعدد 769 سريراً، ونيل الجائزة الوطنية لسلامة المرضى للعام الثاني على التوالي، وكذلك تأسيس مركز الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي، وإصدار العدد الأول من المجلة الدورية العلمية المُحكمة التي تحمل اسم الدكتور سليمان الحبيب HMJ، وتُعد الأولى من نوعها التي يقوم عليها أحد القطاعات الصحية الخاصة بالمملكة.

واختتم أمين عام الجائزة حديثه بالإعلان عن تصنيفات الجائزة إلى ستة أقسام يبلغ مجموعها مليوناً وخمسمائة ألف ريال، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إعلان الفائزين بهذه الجوائز سيكون -بإذن الله تعالى- أواخر عام 2020.

من جهته، ألقى الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن أسعد عبده؛ كلمة هنّأ فيها المجموعة على إقدامها نحو هذه الخطوة التي تدعم البحث العلمي، وتشجع الباحثين وتحفزهم على مزيد من التنافس العلمي، والارتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي، كذلك فإنها تتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 ، إذ يعد البحث العلمي والابتكار والإبداع إحدى أهم أدوات تنفيذها.

ونوّه د. عبده؛ خلال كلمته بالدعم الكبير وغير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع الصحي، حتى أصبح مستوى الخدمات الصحية في بلادنا منافساً لأرفع المستويات العالمية، وكذلك تهيئة بيئة ملائمة للرقي بالبحث العلمي والمعرفة بما يعزّز من مكانة المملكة على الخريطة العالمية.

وفي ختام الحفل، قام الدكتور سليمان الحبيب؛ رئيس مجلس الإدارة، بتكريم الدكتور أيمن عبده؛ الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ لرعايته هذا الحفل.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
11:28 AM

قيمتها مليونية .. إطلاق جائزة مجلة "سليمان الحبيب" للتميُّز البحثي

دعماً لمسيرة البحث العلمي وبما يتماشى مع رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت مجموعة سليمان الحبيب الطبية، جائزة مجلتها للتميُّز البحثي خلال الحفل الذي رعاه الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن أسعد عبده؛ الخميس الماضي، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، بحضور عدد كبير من المسؤولين والأطباء والمهتمين والباحثين.

بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى البروفيسور عبدالله الحربش؛ نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الأطباء، كلمة الشؤون الأكاديمية التي رحب فيها بحضور الأمين العام للهيئة، مضيفاً أنه والعاملين كافة بالمجموعة يشعرون بالفخر لإطلاق هذه الجائزة.

واستطرد الحربش؛ في كلمته عن مسيرة الشؤون الأكاديمية بالمجموعة والأنشطة التي قامت بها التي تجاوزت 4 آلاف وحضرها أكثر من 16 ألف ممارس صحي بإجمالي ساعات 8 آلاف تحت إشراف 5200 متحدث محلي وعالمي.. وكذلك نجاحها في الحصول على اعتماد الهيئة لعدد 14 برنامج زمالة طبية وخمسة دبلومات لخدمة التخصصات الطبية، إضافة إلى تنظيم امتحان الزمالة الإيرلندية للأطباء MRCPI في الطب الباطني، في إطار التعاون المشترك مع الكلية الملكية الإيرلندية للأطباء.

وعقب ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن إنجازات إدارة الشؤون الأكاديمية بالمجموعة.

بعدها ألقى الأمين العام للجائزة الدكتور عوض العُمري؛ كلمته التي أشار فيها إلى أن تخصيص جائزة باسم الدكتور سليمان الحبيب للتميُّز البحثي يُعد دعماً من المجموعة لمسيرة البحث العلمي بمملكتنا الغالية، وبما يتماشى مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 ، إذ يعد البحث العلمي والابتكار والإبداع إحدى أهم أدوات تنفيذ الرؤية التي تحمل فرصاً غير مسبوقة لتطوير مسيرة البحث العلمي.

وتطرق الدكتور العُمري؛ في كلمته عن الإنجازات التي شهدتها المجموعة أخيراً التي كان من أبرزها الدخول لموسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر مركز قيادة وتحكم على مستوى العالم بعدد 769 سريراً، ونيل الجائزة الوطنية لسلامة المرضى للعام الثاني على التوالي، وكذلك تأسيس مركز الدكتور سليمان الحبيب للبحث العلمي، وإصدار العدد الأول من المجلة الدورية العلمية المُحكمة التي تحمل اسم الدكتور سليمان الحبيب HMJ، وتُعد الأولى من نوعها التي يقوم عليها أحد القطاعات الصحية الخاصة بالمملكة.

واختتم أمين عام الجائزة حديثه بالإعلان عن تصنيفات الجائزة إلى ستة أقسام يبلغ مجموعها مليوناً وخمسمائة ألف ريال، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إعلان الفائزين بهذه الجوائز سيكون -بإذن الله تعالى- أواخر عام 2020.

من جهته، ألقى الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن أسعد عبده؛ كلمة هنّأ فيها المجموعة على إقدامها نحو هذه الخطوة التي تدعم البحث العلمي، وتشجع الباحثين وتحفزهم على مزيد من التنافس العلمي، والارتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي، كذلك فإنها تتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 ، إذ يعد البحث العلمي والابتكار والإبداع إحدى أهم أدوات تنفيذها.

ونوّه د. عبده؛ خلال كلمته بالدعم الكبير وغير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- للقطاع الصحي، حتى أصبح مستوى الخدمات الصحية في بلادنا منافساً لأرفع المستويات العالمية، وكذلك تهيئة بيئة ملائمة للرقي بالبحث العلمي والمعرفة بما يعزّز من مكانة المملكة على الخريطة العالمية.

وفي ختام الحفل، قام الدكتور سليمان الحبيب؛ رئيس مجلس الإدارة، بتكريم الدكتور أيمن عبده؛ الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية؛ لرعايته هذا الحفل.

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