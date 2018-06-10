"الصحة" تعلن تسجيل 3717 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 112288

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 10 يونيو 2020، تسجيل 3717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 112288 حالة .



وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1615 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 77954 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 819 حالة وفاة.



وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 33515، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1693