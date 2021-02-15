"مركز التطوير المهني" يدشّن غداً "مشروع القيادات المدرسية"

من خلال ٤٢٣٠ ساعة لتدريب 7050 قائداً وقائدة ومشرفاً ومشرفة

يدشّن المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، غداً الأحد، "مشروع التطوير المهني للقيادات المدرسية" بغرض تمكين المشاركين من الفئة المستهدفة "القيادات المدرسية ومشرفو القيادات المدرسية" من المعارف والمهارات والاتجاهات الايجابية نحو قيادة مدرسية فاعلة من خلال إكسابهم القدرة على المساهمة في ضمان جودة التعليم بما ينعكس على تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويتضمن المشروع تنفيذ ٢٨٢ برنامجاً و٤٢٣٠ ساعة لتدريب 7050 قائداً وقائدة ومشرفاً ومشرفة.

ويسهم المشروع في قيادة عمليات التغيير في مدارسهم ضمن البيئة المجتمعية، وقيادة عمليات التخطيط لتمكين مدارسهم في تحقيق الغايات والأهداف ومعرفة أدوارهم كمؤسسات متعلمة قائمة على العمل التشاركي وقيادة عمليات التعليم والتعلم وتعزيز شراكات المدرسة مع المجتمع المحلي، اعتماداً على أحدث ما توصلت إليه التجارب العالمية في هذا المجال؛ وتكييفها لتتناسب مع واقع النظام التربوي في المملكة.

ويهدف المشروع التدريبي إلى دعم برنامج تنمية الموارد البشرية في رؤية المملكة 2030، ورفع مؤشر الإنجاز في مجال تدريب القيادات التعليمي، وإكساب القيادات المدرسية المعارف والمهارات المتقدمة لقيادة العملية التعليمية التعلمية واللازمة للتعامل مع المتغيرات المحلية والعالمية.

وتشمل الأهداف كذلك تمكين القيادات المدرسية باحترافية وجودة عالية في ضوء المعايير المهنية المعتمدة للقيادات التربوية، والارتقاء بأداء القيادات المدرسية لتحقيق فاعليتهم كقادة تغيير في المجتمعات المهنية المتعلّمة، وكذا استثمار الخبرات والتجارب العالمية في مجال القيادة المدرسية لمواكبة التطور المتسارع في الفكر التربوي، إضافة إلى تحقيق مبدأ التنمية المهنية المستدامة في مجال تأهيل القيادات المدرسية.

وسيسهم المشروع في تزويد القيادات المدرسية بمهارات القيادة اللازمة لبناء مجتمعات المعرفة المدرسية، وتطوير الكفايات الشاملة للقيادات المدرسية بما يؤهلهم للقيام بأدوارهم الإدارية والتربوية، إضافة إلى تنمية الخبرات المباشرة وغير المباشرة للقيادات المدرسية، وتحسين قدراتهم في التعامل مع المواقف المتنوعة باستخدام أساليب التطوير المهني الحديثة.