استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية
نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريرٍ له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة عصراً.
استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-01-22
نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريرٍ له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة عصراً.
22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
02:04 PM
استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريرٍ له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة عصراً.