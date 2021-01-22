نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريرٍ له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.

استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-22 نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريرٍ له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة عصراً.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442 02:04 PM

استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية





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نبّه المركز الوطني للأرصاد، في تقريرٍ له اليوم، من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة عصراً.